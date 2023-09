Für diese nachhaltigen Verkehrskonzepte werden Oberstdorf und Bad Hindelang prämiert

Das Schutzgebiet Allgäuer Hochalpen mit Bad Hindelang und Oberstdorf wird bei der Vergabe des „Fahrtziel Natur-Award 2023“ in Berlin ausgezeichnet.

29.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mehr als 1000 Pflanzenarten und seltene Tiere finden sich in den Hochlagen des rund 20.700 Hektar großen Naturschutzgebiets Allgäuer Hochalpen. In Berlin wurde das Schutzgebiet jetzt mit einem Preis geehrt: Bei der Vergabe des „Fahrtziel Natur-Award 2023“ wurden die bedarfsorientierte Mobilitätslösung „Emmi-Mobil“ in Bad Hindelang sowie die Einführung der „Mobilität auf Gästekarte“, das Bus-Inklusive-Angebot für Übernachtungsgäste, in Oberstdorf ausgezeichnet.

Oberstdor und Bad Hindelang sind "besonders nachhaltige Tourismusorte"

„Bad Hindelang und Oberstdorf am Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen sind als besonders nachhaltige Tourismusorte bekannt“, begründet die Jury ihre Entscheidung. „Sie tun sehr viel dafür, dass mehr Gäste mit der Bahn anreisen und vor Ort einfach und klimafreundlich mobil sind.“ In Oberstdorf fahren seit der Einführung der Mobilität auf der Gästekarte im Juli 2022 alle rund 480.000 Übernachtungsgäste auf den Buslinien im Gemeindegebiet kostenlos. Im ersten Jahr nach der Einführung des Bus-Inklusive-Angebotes seien 500.000 Nutzungen registriert und so über eine Million Autokilometer eingespart worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Tourismusorte. In Bad Hindelang fahren Übernachtungsgäste schon länger kostenfrei Bus. Dort wurde das ÖPNV-Netz noch um das On-Demand-Angebot „Emmi Mobil“ ergänzt. Die elektrisch betriebenen Kleinbusse können über eine App gerufen werden. Virtuelle Haltestellen machen Gäste und Einheimische quasi ab der Haustüre mobil. Sie werden zur nächsten Bushaltestelle oder – falls gerade kein Bus fährt – auch direkt ans Ziel gebracht.

Natuschutzgebiet "Allgäuer Hochalpen" soll erhalten werden

Bereits seit längerer Zeit machen sich Bad Hindelang und Oberstdorf gemeinsam für den Erhalt des Naturschutzgebiets „Allgäuer Hochalpen“ stark, das die beiden Urlaubsorte über alpine Wanderungen und Bergtouren miteinander verbindet. In diesem Rahmen arbeiten beide eng mit der Bahn und insbesondere der Leiterin Fahrtziel Natur, Dr. Kathrin Bürglen, zusammen. (Auch interessant: So soll der Schrecksee jetzt besser geschützt werden)

„Die Auszeichnung unterstreicht, wie wichtig es ist, diese ganz wunderbare Natur zu schützen und Gäste zu sensibilisieren, mit dem ÖPNV anzureisen“, sagt Bad Hindelangs Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel. Und Oberstdorfs Tourismusdirektor Frank Jost ergänzt: „Für uns ist die Auszeichnung in Berlin Anerkennung und Motivation zugleich, den nachhaltigen und umweltfreundlichen Tourismus in Oberstdorf auch in Zukunft gezielt zu fördern.

Henning Werth vom Alpinium koordiniert die Trägergruppe "Fahrtziel Natur"

Diplom-Biologe Henning Werth vom „Alpinium“ begleitete Bad Hindelang und Oberstdorf Tourismus nach Berlin. Werth koordiniert aktiv die Arbeit der Trägergruppe „Fahrtziel Natur“ für das Naturschutzgebiet im Alltag und erstellt unter anderem im Zwei-Jahres-Turnus den Fortschrittsbericht, der für den „Fahrtziel Natur Award“ eingereicht wird.

