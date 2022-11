Bergaufrodel sollen die neue Winter-Attraktion werden. Am 25. Dezember startet die Saison, sofern Schnee liegt. Was mit der Buronhütte passiert.

10.11.2022 | Stand: 19:04 Uhr

Die Gerüchte machen schon seit Wochen die Runde: Familie Hagenauer hat die Wertacher Buronlifte gekauft. Anja Hagenauer bestätigt das am Donnerstag auf unsere Anfrage: „Ab 15. November sind wir die offiziellen Nachfolger von Susi Römer und Sven Stielow.“ Am 25. Dezember soll am Skilift Start in die Wintersaison sein, bei genügend Schnee, versteht sich.

