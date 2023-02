Beginn der Fastenzeit: Auf was Oberallgäuer verzichten wollen

Der katholische Brauch wird seit Jahrhunderten gepflegt. Wie Oberallgäuer im Alltag innehalten wollen.

22.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die tollen Tage sind vorbei, jetzt beginnt für Christen die sechswöchige Fastenzeit. Sie steht für „den Beginn einer Zeit der Umkehr und der Buße und zugleich für die Hoffnung der Christen auf Auferstehung“. So steht es auf der Homepage der Diözese Augsburg. In katholischen Pfarreien ist es seit Jahrhunderten Brauch, den Gläubigen ein Aschekreuz auf die Stirn zu zeichnen als Symbol für die Vergänglichkeit. Aber auch Menschen, die nicht gläubig sind, nutzen diese Zeit zwischen Fasching und Ostern dazu, sich zu besinnen und auf das ein oder andere lieb gewonnene Ritual zu verzichten. Wir hörten uns im Oberallgäu um:

Sängerin Hedwig Roth aus Vorderburg sagt: „Ich bin froh, wenn die Fastenzeit kommt.“ Sie genieße den Fasching, haue auch „gern mal auf den Putz“. Aber danach „brauch’ ich dringend eine Fastenzeit“. Bei ihr beginne dieser Zeitraum der Ruhe und Besinnung aber in der Regel erst nach dem Funkensonntag. Sie faste nicht aus religiösen Gründen. Dennoch, so sagt Hedwig Roth, biete „das Christentum gute Instrumente für ein gelungenes Leben“. Eines davon sei der Verzicht in der Fastenzeit. „Ein Verzicht, um wieder mehr zu sich zu kommen“. Wie sie dieses Mal fastet, weiß sie noch nicht. „Ich denke, ich trinke keinen Alkohol und esse nichts Süßes“. Schoko-Ostereier kommen bei ihr auch aus Prinzip nicht vor Ostern auf den Tisch.

In der Gastronomie in Oberstaufen gibt es eine spezielle Aschermittwochskarte

Süßigkeiten fasten, das steht bei Armin Hollweck, dem Kreisvorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbands ganz oben auf seinem persönlichen Fastenplan. In seinem Restaurant und Hotel Adler in Oberstaufen sind am Aschermittwoch natürlich Kässpatzen auf der Karte, aber auch vegane und vegetarische Gerichte – und mehrere verschiedene Fischspeisen. „Da gibt es dann eine spezielle Aschermittwochskarte“. Dass er aber selbst in den sechs Wochen Fastenzeit auf Schokolade verzichtet, das falle ihm sehr schwer. An langen Arbeitstagen, wenn er erst nach Mitternacht zur Ruhe kommt, dann sei Schokolade für ihn wichtig zum Abschalten. Ab und zu esse er dann sogar ganz allein eine große 300-Gramm-Tafel. „Für mich ist es deshalb eine harte Geschichte, wenn ich auf Süßigkeiten verzichte.“ Auch Alkohol werde reduziert. „Ich trinke aber eh nicht viel“, sagt Hollweck.

Und die Landrätin? „Es ist eine besondere Zeit für mich“, sagt Indra Baier-Müller. Eine Zeit, um innezuhalten und Geschehenes zu reflektieren. Sie schätze diese Wochen sehr. Der religiöse Aspekt stehe bei ihr aber nicht im Vordergrund. Baier-Müller ist evangelisch. Sie sagt: „In der Familie verzichten wir meist auf Zuckerhaltiges und Alkohol.“

Weltmeisterin Selina Jörg aus Sonthofen: Fasten vorgenommen, "aber nie durchgezogen"

Für die ehemalige Doppel-Weltmeisterin im Snowboarden, Selina Jörg, ist Fasten kein Thema. „Ich hatte mir das zwar öfter mal vorgenommen, aber nie durchgezogen“. Jetzt, als Mutter eines 14 Monate alten Kindes, sei auch nicht die passende Zeit, um zu fasten. Auf eine gesunde Ernährung achte sie eh. Wenn sie etwas einschränken würde, dann den Social-Media-Konsum. Sie will „vielleicht etwas weniger oft“ aufs Smartphone schauen. Auf Fleisch verzichten, das ist auch in der Fastenzeit für Metzger Matthias Endrass aus Bad Hindelang kein Thema. Er sagt, vor knapp 20 Jahren, als er in der Ausbildung war, sei tatsächlich der Fleischverkauf in der Fastenzeit merklich zurückgegangen. Heute sei das in seiner Metzgerei in Bad Oberdorf kein Thema. Wenn er selbst in der Fastenzeit auf etwas verzichtet, dann auf Süßigkeiten. „Alkohol trinke ich eh keinen.“

In der katholischen Kirche zeichnen Pfarrer den Gläubigen Aschekreuze auf die Stirn an diesem Fastentag. Eine Heilige Messe mit Dekan Karl-Bert Matthias beginnt beispielsweise am Aschermittwoch, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Oberstaufen. „Bekehrt Euch und glaubt an das Evangelium“ heißt es dann bei der Austeilung der Asche.