Kinder animieren zum Einsatz in der Feuerwehr

In den Oberallgäuer Feuerwehren gibt es fünf Kinderfeuerwehren. Mädchen und Buben lernen dort auf spielerische Weise alles rund um das Thema „Feuerwehr“. Mit solchen Kindergruppen soll der Nachwuchs für die 96 freiwilligen Feuerwehren im Landkreis, zusätzlich zu den bestehenden 54 Jugendgruppen gesichert werden. „Als wichtigen Kitt für den Zusammenhalt der Gesellschaft“, bezeichnete Kreis-Jugendfeuerwehrwart Florian Speigl, die Kinder- und Jugendfeuerwehren bei der Hauptversammlung der Oberallgäuer Jugendfeuerwehr in Bad Hindelang.

In den aktuellen Krisen bräuchten die Menschen Halt. „In den Nachwuchsgruppen unserer Feuerwehren erfahren die Mädchen und Buben Teamgeist und erhalten Anerkennung für ihren Einsatz in den Feuerwehren.“ Die Feuerwehren seien rund um die Uhr für in Not geratene Menschen da. So solle es auch bleiben. Deshalb wurde die Jugendordnung geändert. Jetzt können auch Kinderfeuerwehren in den Nachwuchsverband aufgenommen werden. Die Delegierten stimmten zu.

Jugendfeuerwehr Oberallgäu soll gefördert werden

Im Mittelpunkt der aktuellen Tätigkeitsschwerpunkte der Jugendfeuerwehr Oberallgäu steht ein Nachwuchswerbekonzept. In der Corona-Pandemie seien Gruppenstunden ausgefallen. Stattdessen habe es Online-Meetings gegeben. Soziale Kontakte seien aber in der Pandemie verloren gegangen „und den Schwächsten in der Gesellschaft wurde lange Zeit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt“, sagte Speigl.

Geehrt wurden Marco Lingenheil (links) und Erika Weiß mit der Bandschnalle in Silber der Jugendfeuerwehr Oberallgäu. Es gratulierte Kreis-Jugendfeuerwehrwart Florian Speigl. Bild: Matthias Hauser

„Wir fördern daher gerne den Feuerwehrnachwuchs im Oberallgäu“ stellt Kreisbrandrat Michael Seger fest. „So habe der Kreisfeuerwehrverband zusätzlich in eine Feuerwehrhüpfburg investiert, die am ersten Oberallgäuer Kinderfeuerwehrtag erstmals in Betrieb genommen wurde“, sagt Seger weiter. Auch habe der Kreisfeuerwehrverband einen Zuschuss von 5000 Euro an die Jugendfeuerwehr gewährt. Damit kann ein Filmprojekt mit mehreren Episoden über die Ziele der Jugendfeuerwehr realisiert werden. Drehbeginn soll im Frühjahr 2023 sein.

Bezirksjugendfeuerwehrwart Willi Sauter berichtete über die Aufnahme der Kinderfeuerwehren als Fachbereich in die Jugendfeuerwehr Bayern. Er bedankte sich für das Engagement der 158 Jugendgruppenleiter und deren Ausbilder in den Nachwuchsabteilungen vor Ort. Großen Wert legten die Verantwortlichen in der Jugendfeuerwehr auf die Beteiligung der Jugendlichen im Nachwuchsverband.

Geehrt wurden Christian Diebolder (links) mit der Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr Bayern und Robert Hartge mit der Bandschnalle in Silber der Jugendfeuerwehr Oberallgäu. Bild: Thomas Kaufmann

Bei den anstehenden Neuwahlen wurden Étienne Marka (Feuerwehr Buchenberg) und Leonie Stiebe (Feuerwehr Kleinweiler) zu den neuen Kreis-Jugendfeuerwehrsprechern gewählt. Sie sollen die Sichtweise der Jugendlichen in die Fortentwicklung der Feuerwehr mit einbringen.

Die Delegierten wählten bei der Versammlung in Bad HIndelang Pascal Marka (Feuerwehr Buchenberg) zum Schriftführer, Hubert Breyer (Feuerwehr Obermaiselstein) zum Kassenwart und Thomas Burger (Feuerwehr Niedersonthofen) sowie Roman Schön (Feuerwehr Waltenhofen) zu den Kassenprüfern.

