Flachlandtiroler und furiose Comebacks: Gebirgsmarathon wird zum Spektakel

Sensationssieger beim 32. Immenstädter Gebirgsmarathon

„Mystisch" sei die Stimmung am Grat gewesen, sagt Simon Pulfer über den 32. Immenstädter Gebirgsmarathon. Comebacker Stefan Lämmle siegte überraschend über die lange Distanz von 31 Kilometer und 3050 Höhenmeter. Favoritin Charlotte Heim triumphierte beim Trail (15/1500).

Insgesamt 102 Teilnehmer wagten sich auf beide Strecken, den Marathon und den Gebirgstrail – Organisator Marc Dürr freute sich über „einen reibungslosen Ablauf“. Bild: Dominik Berchtold

Dabei hatte der Starkregen, der sich auch in der Nacht vor dem Rennen über dem Oberallgäu ergossen hatte, allen Athleten auf den Strecken zu schaffen gemacht. „Die Temperaturen waren für den Lauf perfekt“, sagt der Organisator. „Durch den Dauerregen war die Strecke sehr matschig, aber trotzdem griffig für die Läufer. Dass die Zeiten deutlich langsamer als im Vorjahr waren, lag nicht unbedingt am Wetter.“ So brauchte Lämmle beim Comeback-Sieg beispielsweise fast 48 Minuten länger als Vorjahressieger Florian Reichert bei seinem Streckenrekord (3:47:22). Bei den Damen war Marathon-Siegerin Petra Friedrich vom TV Isny mit ihren 5:14:10 Stunden eine Viertelstunde langsamer als Rekordhalterin Anja Kobs (4:58:22). Charlotte Heim blieb wiederum sechs Minuten unter ihrer eigenen Bestmarke.

Marc Dürr übertrifft sich

Die Erfolgsbilanz des bärenstarken Allgäu Outlet-Raceteams mit fünf Podestplatzierungen in vier Wertungen trübte das allerdings ebenso wenig wie die gute Laune von Marc Dürr. „Normalerweise müsste ich mir wünschen, dass es ab jetzt in jedem Jahr so läuft“, sagt der 25-Jährige. „Außer ich darf selbst mal mitlaufen. Aber das Wichtigste ist, dass der Gebirgsmarathon seinen Charme behält.“ Das ist Dürr wieder gelungen – auch wenn der Ausdauersportler dafür sogar das selbstgesetzte Starter-Limit leicht überschritten hat. Denn statt der rasant ausgebuchten 100 Plätze gab es in Immenstadt doch 102. Noch so eine Geschichte: Denn ausgerechnet Simon Pulfer kam als Nachzügler und „Spontanmelder“ an den Start. „Wir sind so gute Kumpels, da konnte ich schon eine Ausnahme machen“, sagt Dürr lachend. Pulfer hat’s gefreut – am Start und im Ziel.