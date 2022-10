„Mir blutet das Herz“: Traditions-Gasthof Hirsch in Wertach schließt

„Mir blutet das Herz“: Nach 19 Jahren als Pächterin des Gasthof Hirsch in Wertach im Oberallgäu macht Gerda Zellner Schluss. Wie es mit dem Haus weitergeht.

17.10.2022 | Stand: 19:35 Uhr

Gerda Zellner ist am Räumen und Sortieren. Vieles muss raus aus dem Alpengasthof Hirsch in Wertach. Matratzen beispielsweise, TV-Geräte und Geschirr. Zellner sagt: „Mir blutet das Herz“. Sie war gern Wirtin im Hirsch. Jetzt steht sie nicht mehr an der Theke. Sie geht mit 64 Jahren in Rente. Vielleicht hätte sie noch ein paar Jahre länger gemacht. Aber der Personalmangel sorgte dafür, dass sie nach 19 Jahren den Schlussstrich zog. Der Gasthof in der Mitte Wertachs bleibt erst einmal zu, wird renoviert, sagt Niklas Zötler von der gleichnamigen Brauerei, Besitzer des Gasthofs.

