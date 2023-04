Das sagt Bayerns Innenminister zum Umbau der Generaloberst-Beck-Kaserne

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann betont in Sonthofen den Stellenwert der Bundeswehr. Was er zum Umbau in der Generaloberst-Beck-Kaserne sagt.

26.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Kerzengerade und fast regungslos stehen die Soldaten auf dem Oberen Markt in Sonthofen. Dann ertönt Blasmusik und die Mitglieder des Gebirgsmusikkorps aus Garmisch-Partenkirchen marschieren aus einer Seitengasse auf den Platz. Ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr steht an diesem Abend auf dem Programm. Zuletzt fand eine solche Veranstaltung in der Oberallgäuer Kreisstadt 2018 statt.

