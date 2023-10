Geschäftsführer sieht Klinikverbund Allgäu" gut aufgestellt"

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist die Entwicklung des Verbunds positiv. Herausforderungen bleiben der Mangel an Fachkräften und steigende Kosten.

Der Klinikverbund Allgäu ist in Hinblick auf die Klinikreform „gut aufgestellt“. Das erklärte Geschäftsführer Andreas Ruland im Oberallgäuer Kreistag: „Wir sind nicht in einer Notsituation.“ Doch die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach seien noch nicht konkret genug, um mögliche Auswirkungen auf die Klinikstandorte genau abschätzen zu können. „Das bislang vorliegende Eckpunkte-Papier hat die Flughöhe einer Nasa-Sonde“, sagte Ruland. Durch die Reform seien strukturelle Veränderungen zu erwarten, eine abschließende Bewertung der geänderten Rahmenbedingungen heute noch nicht möglich. Da sich die Reform jedoch wohl verzögere, bleibe den Klinik-Verantwortlichen aber noch Zeit, erklärte Ruland: „Wir gehen davon aus, dass die Klinikreform nicht vor 2027 in Kraft treten wird.“ (Lesen Sie auch: Braucht Oberstdorf eine Notaufnahme?)

Umsatz von 299 Millionen Euro erwirtschaftet

Im Oberallgäuer Kreistag zog Ruland die Bilanz des Geschäftsjahres 2022, in dem Umsatzerlöse von 299 Millionen Euro erzielt wurden. Die Bilanzsumme lag bei 362 Millionen Euro. Dass das Jahresergebnis mit -2,15 Millionen Euro dennoch negativ ausfiel, lag an steigenden Kosten in den Bereichen Energie, Material und Medizintechnik, erklärte Ruland. Im Verhältnis zum Gesamtumsatz sei der Betrag jedoch nur ein „Wimpernschlag“.

48.000 Patienten wurden im Klinikverbund Allgäu behandelt

Der Klinikverbund verfügt über 1098 Betten. Im Jahr 2022 wurden 48.003 Patienten behandelt. Das ist ein leichter Rückgang zum Vorjahr (48.719) und ein großer im Vergleich zu 2019, als noch 58.265 Fälle im Klinikverbund registriert wurden. Die Gründe waren laut Ruland erhebliche Einschränkungen durch Corona, starke Personalausfälle und hohe Krankheitsquoten, einer reduzierte Leistungsfähigkeit und weniger Patienten. „Die Menschen sind in der Corona-Zeit weniger ins Krankenhaus gegangen oder konnten nicht.“ Zudem habe die Zahl der ambulanten Leistungen deutlich zugenommen. Für das Jahr 2023 rechnet der Kliniken-Geschäftsführer mit einem verbesserten Ergebnis von 51.710 Fällen. Das zeigen die Patientenzahlen der ersten acht Monate des Jahres aus Kempten (16.703/+8,3 Prozent zum Vorjahr) und Immenstadt (7639/+5,7 Prozent).

Fachkräftemangel als große Herausforderung

Die größte Herausforderung für den Klinikverbund liegt derzeit darin, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, erklärte der Geschäftsführer. 3454 Mitarbeiter arbeiten im Klinikverbund, davon 1401 Pflegekräfte und 538 Ärzte. Der Fachkräftemangel mache sich beispielsweise in der Klinik Sonthofen bemerkbar, wo die Nachfrage der Patienten sehr hoch sei. „Dort könnten wir derzeit deutlich mehr Menschen behandeln, als wir tatsächlich ermöglichen können.“ Um den Mangel an medizinischen Fachangestellten zu reduzieren, seien Aus- und Fortbildungen ein wichtiger Faktor. „Wir müssen in die Schulen gehen und den jungen Menschen sagen, dass es ein schöner Beruf ist“, sagte Ruland. Zudem müssten ausländische Pflegekräfte gewonnen werden, weil der heimische Arbeitsmarkt den Bedarf nicht decken könne. Dabei spiele die Unterbringung einen wichtige Rolle, erklärte der Geschäftsführer. „Wir müssen den Menschen auch Wohnungen anbieten.“ So ist es dem Klinikverbund gelungen trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Zahl der Vollkräfte von 2124 in 2022 auf 2258 im laufenden Jahr zu steigern.

Landrätin lobt Zusammenschluss

Dafür gab es Lob im Kreistag: „Das ist ein Erfolg bei der Fachkräfte-Gewinnung“, sagte Joachim Konrad (CSU). Das erste Defizit seit vielen Jahren müsse man relativieren, weil die Zahlen im Verhältnis zu anderen Krankenhäusern immer noch gut seien. Auch Landrätin Indra Baier-Müller (FW) lobte die Entwicklung der Kliniken: „Es zeigt sich, dass es die richtige Entscheidung war, sich zu einem Verbund zusammenzuschließen“, sagte Baier Müller. „Deshalb stehen die Kliniken jetzt so gut da.“

Kliniken-Geschäftsführer wirbt um Unterstützung bei Investitionen

Geschäftsführer Ruland warb im Kreistag dafür, die Kliniken weiter bei Investitionen zu unterstützen und die 2024 auslaufende Finanzierungsvereinbarung der Träger bis 2034 zu verlängern. Die Grundprämisse soll bleiben, dass die Kliniken ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften und die Träger, die Landkreise Oberallgäu und Unterallgäu sowie die Stadt Kempten, die Gesellschaft bei Investitionen unterstützen, erklärte Ruland. „Wichtige Projekte zur Weiterentwicklung und Sicherung der Krankenhäuser stehen an.“

