Die Eltern machen sich große Sorgen

Der Elternbeirat einer Blaichacher Kita hat den Gemeinderäten einen Brief geschickt und eine Petition im Internet gestartet: Es gibt zu wenig Krippenplätze.

23.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Fast 400 Unterstützer haben die Petition im Internet für Krippenplätze in Blaichach innerhalb weniger Tage unterschrieben. Tobias Hammer vom Elternbeirat der gemeindlichen Kita St. Magnus freut sich vor allem, dass diese Petition vor Ort gut ankommt. Der offene Brief sei auch an alle Mitglieder des Gemeinderats geschickt worden. Die Unterzeichnenden sprechen sich dafür aus, schnell notwendige Krippenplätze bereitzustellen – und eine dringend benötigte Kita zu bauen.

