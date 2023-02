Der Füllsender am Grünten wird abgebaut - doch der markante Sender bleibt

Die BR-Radioprogramme sind in Burgberg ab März auf anderen UKW-Frequenzen zu hören. Das hat mit dem Abbau eines Füllsenders am Grünten zu tun.

23.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Es hört sich ganz einfach an: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt seine Radioprogramme für die Gemeinde Burgberg künftig über andere Frequenzen. Das teilt der Sender mit. Aufgrund einer technischen Umstellung am 28. Februar kann eine Suche auf UKW-Radios notwendig sein, heißt es weiter. Dahinter steht aber eine technische Änderung: UKW – ausgeschrieben Ultrakurzwelle – hat wohl bald ausgedient. In Norwegen ist es bereits so. In Deutschland könnte es so kommen. Aber zurück nach Burgberg.

Lokaler UKW-Füllsender Halden am Grünten wird abgebaut

Warum überträgt nun also der BR seine Radioprogramme in Burgberg künftig über andere Frequenzen? Hintergrund dieser technischen Umstellung ist laut BR „die Stilllegung des lokalen UKW-Füllsenders in Halden auf der gegenüber liegenden Talseite. Über die Frequenzen des Grünten seien die BR-Programme aber weiterhin auf UKW-Radiogeräten zu empfangen. Der Füllsender werde „aus wirtschaftlichen Gründen“ eingestellt.

Auf die Frage, ob dann manche Radiohörer (auch über Burgberg hinaus) einen schlechteren Empfang haben werde, informiert der BR: „Der Empfang vom Großsender Grünten ist überall unverändert gewährleistet. In Teilen von Burgberg kann die UKW-Empfangsqualität ein wenig schlechter sein. Der Empfang von DAB+ ist jedoch im gesamten Gebiet sehr gut.“

DAB+ ist eine neue Technik und bietet laut BR Vorteile. Von einem störungsfreien Radiohören „ohne Rauschen“ und von einem „kristallklaren Klang in CD-Qualität“ ist die Rede. Dazu sei die Programmauswahl größer, es gebe auch eine Reihe multimedialer Zusatzinformationen wie Verkehrsdaten oder auch Angaben zu Musiktiteln und Interpreten.

Norwegen hat UKW bereits abgeschafft

Schwenken die Sendeanstalten langfristig ganz auf die neue Technik um, sind Radiogeräte mit UKW-Empfang ein Auslaufmodell? Grundsätzlich, so sagt ein BR-Sprecher, sei DAB+ eine „zukunftssichere Übertragungstechnologie“. Norwegen habe UKW bereits vollkommen abgeschaltet und in der Schweiz soll UKW Ende 2024 durch DAB+ ersetzt werden. Viele weitere Länder planten den Umstieg auf DAB+. In Deutschland sei noch nicht festgelegt, wann die UKW-Sender abgeschaltet werden. Ein entsprechender Beschluss der Politik stehe noch aus.

Allerdings gebe es in Deutschland bereits seit Ende 2020 eine Digitalradiopflicht für Auto-Hersteller: „Seither müssen Radios in Neuwagen grundsätzlich den Empfang von DAB+ ermöglichen“, sagt der BR-Sprecher. Für stationäre Radiogeräte mit Display gebe es eine ähnliche Regelung, wobei die Hersteller die Wahl hätten, DAB+ oder den Empfang via Internet anzubieten. (Lesen Sie auch: 25 Jahre Radio Horeb in Balderschwang)