Er steht auf Blondinen im fuchsfarbenen Fell

Christof Brutscher aus Bad Hindelang widmet sich den Haflingern und der Alpwirtschaft. Auf was er sich jeden Mittwoch freut.

11.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Drei Blondinen im fuchsfarbenen Fell nennt Christof Brutscher sein Eigen. Die „drei Schwestern“ und ihre Fohlen sind beim Zuchtverband gut bekannt und auch angesehen. Mit seinen Haflingerstuten hat der 70-jährige schon einige Auszeichnungen erhalten, wie man an den vielen Plaketten an der Stalltüre sehen kann.

Die beiden älteren, Kalinka (21) und Kordana (17) haben zusammen 25 Fohlen zur Welt gebracht und werden nun nicht mehr zur Zucht verwendet. Sie stehen aber noch für Kutschfahrten zur Verfügung. Die bietet der 70-Jährige das ganze Jahr über an. Und das macht ihm Spaß.

Kasandra hat neun Fohlen auf die Welt gebracht

Die jüngste der drei schönen Blondinen, Kasandra (2006 geboren), hat bisher neun Fohlen auf die Welt gebracht. Sie geht auch heuer in den Sommermonaten wieder mit auf die Alpe Klank zu Christof Brutschers Tochter Christiane, die gemeinsam mit ihrem Mann Franz-Josef Höß und den Söhnen (15, zwölf und sieben Jahre alt) die Alpe mit Jungvieh betreibt und bewirtschaftet. Die Tochter ist es auch, die Brutscher bei der Arbeit mit den Pferden tatkräftig unterstützt. Die Haflinger-Zucht, so erzählt der Bad Hindelanger, haben sein Vater und sein Bruder begonnen. 1990 hat er sie dann übernommen.

Die Zucht hat er jetzt aufgegeben

Die Zucht hat er jetzt aufgegeben, heute kutschiert er „nur“ noch Einheimische und Tagesgäste durch das Ostrachtal. Viele Hindelanger kennen den hochgewachsenen Mann mit Stoppelbart und dunkler Sonnenbrille auch von seinen vielen anderen Tätigkeiten, die er viele Jahre lang ausgeübt hat. Der gelernte Elektriker entdeckte schon früh – noch während der Bundeswehrzeit – seine Liebe zur Alpwirtschaft. Zuerst auf der Alpe Laufbichl als Melker und danach auf der Wengen-Alpe und Zipfelsalpe als Hirte. (Lesen Sie auch: Almhirte werden: Hirten im Allgäu fangen auf Alphütten oft schon als Schüler an)

17 Jahre ehrenamtlich als Kutscher fürs Christkind

Nach 47 Jahren musste er aus gesundheitlichen Gründen – und wegen seines Alters aufhören. 17 Jahre lang wirkte er ehrenamtlich beim Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Hindelang mit. Und zwar fuhr er, als stattliche Erscheinung im weißen Anzug und Zylinder, die Kutsche fürs Christkind. Ein Highlight für ihn war 2005, als er bei der Eröffnungsfeier zur Ski-WM in Oberstdorf, mit dem Pferdeschlitten und der Schneekönigin ein paar Runden in der Skisprungarena drehen durfte. Zur Erinnerung: Die Schneekönigin schwebte damals zuvor ganz spektakulär von einer Gondel der Nebelhornbahn in die Arena. Außerdem war Brutscher Mitgründer der Skischule Ostrachtal und Vorstand im Reit- und Fahrverein. Seit 2018 bietet er ganzjährig Kutschfahrten an und hilft in der Skischule und auf der Alpe Klank aus. Daneben ist er gerne Opa und freut sich mittwochs auf den Stammtisch. Sein Herz schlägt nach wie vor für die Alpwirtschaft und für die gutmütige Pferderasse Haflinger.

