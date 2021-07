Held: Erst nur Handschuhe, jetzt „Biker-Fashion“

Burgberger Firma mit 130 Mitarbeitern setzt 37 Millionen Euro um. Warum Geschäftsführer Markus Held weiter auf den „Flagship-Store“ in Sonthofen setzt.

31.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Sie mussten ihre Heimat Böhmen verlassen – und kamen als Kriegsvertriebene 1946 nach Burgberg. Dort gründeten Bruno und sein Sohn Edgar Held ihr kleines Unternehmen als Handschuhmacher. Ihre Produkte kamen an, zunächst in der Region. 1983 entwickelte Held mit dem fünffachen Motorrad-Weltmeister Toni Mang einen neuartigen Rennhandschuh. Der brachte den internationalen Durchbruch in der Szene: Held entwickelt und vertreibt heute Motorrad-Bekleidung oder wie es international heißt „Biker Fashion“ mit 130 Mitarbeitern und einem Umsatz von 37 Millionen Euro im vorigen Geschäftsjahr, das am 30. Juni endete.