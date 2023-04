Helfer retten Amphibien: Warum ist ihr Einsatz wichtig?

Im Frühjahr sind Frösche, Kröten und Molche auf Wanderung. Amphibienretter helfen den Tieren, um sicher über die Straßen zu kommen.

26.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Viele Autofahrer ärgern sich jedes Frühjahr, wenn wegen wandernder Amphibienwieder Schilder mit Geschwindigkeitsbeschränkungen aufgestellt werden. Diese dienen aber nicht nur zum Schutz der Tiere, sondern auch dem der Fahrer selbst und dem der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Bunds Naturschutz (BN), sagt Christina Mader, Geschäftsstellenleiterin der Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu. Die Amphibienretter bringen die Kröten, Frösche oder Molche abends in der Dunkelheit über die Straße.

Mit Warnweste und Stirnlampe: Bei Dunkelheit bringen die Amphibienhelfer Frösche, Kröten und Molche sicher über die Straße. Bild: Erik Perrey

„Die Autofahrer bremsen erst dann, wenn sie uns sehen“, sagt Benno Frey. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen seien vielen egal. Der 15-Jährige ist einer der Amphibienhelfer, die sich um die Tiere am Übergang an der Bundesstraße B308 in der Höhe des Teufelssees bei Immenstadt-Bühl kümmern. Dort befinden sich auf beiden Straßenseiten Zäune aus grünen Planen in Höhe von ungefähr 30 Zentimetern. Jeden Abend kommen ehrenamtliche Amphibienretter des BN und sammeln Kröten, Frösche oder Molche am Zaun auf, um sie anschließend sicher auf die gegenüberliegende Straßenseite zu bringen, sagt Frey.

Amphibien kehren nach ein oder zwei Wochen in ihre Unterkünfte zurück

Die Amphibien haben ihr Winterquartier im Wald und machen sich im Frühjahr auf den Weg zu ihren Laichplätzen, erläutert Mader. Manche machen noch einen Zwischenstopp in einem Sommerquartier. Die nachtaktiven Tiere wandern im Schutz der Dunkelheit, am liebsten bei regnerischem Wetter und einer Temperatur über fünf Grad Celsius. Nach ein oder zwei Wochen am Laichgewässer, kehren sie dann wieder in ihre Unterkünfte im Wald zurück.

Ausgerüstet mit Eimer, Warnweste und Stirnlampe sucht Benno Frey zuerst den Fangzaun auf der Straßenseite ab, die näher am Wald liegt. Dabei stößt er auf Amphibien, die auf dem Hinweg zum Teufelssee sind. Seit zwei Jahren ist Frey aktiv dabei. Heute bemerkt er eine Lücke im Zaun – sofort rückt er die Plane wieder zurecht. Als er die Straße überquert, entdeckt er auf der Fahrbahn eine männliche Erdkröte, die wohl am Zaun vorbeigeschlüpft ist. Sie lebt noch. Der 15-Jährige packt die Amphibie behutsam zu ihren Artgenossen in den schwarzen Eimer. Handschuhe benutzt er beim Aufsammeln der Tiere nicht. „Sie mögen die Wärme der Hände“, sagt Frey.

Nachdem die Helfer die Tiere über die Straße transportiert haben, kippen sie die Eimer um und lassen die Erdkrötenins Laichgewässer ziehen. Danach geht es auf der anderen Straßenseite weiter. Denn dort warten Amphibien, die zurück in den Wald wollen. 45 Rückkehrer finden die Helfer an diesem Abend. „Man könnte die ganze Nacht weitersammeln“, sagt Mader. Beim Freilassen am Hang, der zum Wald führt, dreht Frey die geretteten Tiere, die die Orientierung verloren haben, noch in die richtige Richtung. Danach sind sie auf sich allein gestellt.

Aussterben der Amphibien hat Folgen für das ganze System

Aktuell sind im Oberallgäu und Kempten rund 130 ehrenamtliche Amphibienretter an 23 Übergängen aktiv. Helfer, die Auffangzäune betreuen, seien immer dringend gesucht, sagt Mader. Mancherorts müsse wegen fehlender Helfer auf Zäune verzichtet werden. Die Population der Amphibien im Raum Oberallgäu und Kempten sei durch den Klimawandel, schwindenden Lebensraum, in der Landwirtschaft eingesetzte Gülle und Pestizide sowie die sogenannte „Salamanderpest“ stark bedroht. „Wenn die Amphibien in der Region aussterben, sind sie für immer weg“, sagt Mader. „Es gibt keinen Ersatz wie bei den Insekten, der aus anderen Regionen zuwandert.“ Ein Aussterben der Tiere hätte aber massive Folgen auf das gesamte ökologische System, da sie ein wichtiger Teil der Nahrungskette seien.

Lesen Sie auch: Wie Freiwillige 2600 Amphibien am Eistobel gerettet haben