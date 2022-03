Hilferuf aus der Kreisstadt: So leidet der TSV Sonthofen unter der Krise

Der größte Verein des Landkreises erlebt einen massiven Mitgliederschwund. Präsidentin Heidi Adelgoß formuliert einen flammenden Appell.

16.03.2022 | Stand: 05:03 Uhr

Die Probleme sind groß, die Sorgen noch größer. Der größte Verein des Landkreises Oberallgäu leidet immens unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Vereinssport. Der TSV Sonthofen verzeichnet nicht nur einen massiven Mitgliederschwund – vor allem die Zahl der Trainer und ehrenamtlichen Helfer ist in den vergangenen Monaten extrem eingebrochen.

„Die Lage ist dramatisch und die Entwicklung bereitet uns große Sorgen“, sagt TSV-Präsidentin Heidi Adelgoß. Die 59-Jährige, die 2016 als erste Frau in das Amt gewählt wurde, formuliert einen flammenden Appell: „Wir dürfen uns von Corona den Sport und die Freude an der Bewegung nicht kaputtmachen lassen. Das Vereinsleben bietet so viel mehr.“

Präsidentin Adelgoß: Viele haben gemerkt, dass es ohne geht"

Dabei wird der Neustart für eine Phase nach der Pandemie schwer. Zu Beginn habe es noch große Anstrengungen gekostet, die Menschen weg von der Straße und in die eigenen vier Wände zu bekommen. Die soziale Distanz sei damals für die Volksgesundheit wichtig gewesen, sagt Adelgoß. Jetzt sei es aber an der Zeit, die Menschen wieder auf die Straße und in die Sportstätten zu locken.

„Unser größtes Problem ist das Fehlen von Übungsleitern und Helfern. Viele haben in der Pandemie gemerkt, dass es auch ohne Ehrenamt und ein aktives Vereinsleben geht“, klagt die Vorsitzende. „Es brennt bei uns derzeit leider in allen Abteilungen.“

Bilderstrecke

Bei einem gemeinsamen Abendessen mit ihren Abteilungsleitern aus Basketball, Handball, Volleyball, Turnen und Rehasport habe sie großen Frust gespürt. Den Abteilungen gehen die Helfer und damit allmählich die Puste aus. „Dazu kommt, dass der Nachwuchs derzeit kaum in die Hallen kommt, weil die Corona-Zahlen in den Schulen auch extrem steigen“, sagt Adelgoß.

Und so hat die Vereinsarbeit durch den generationenübergreifenden Schwund unter den Corona-Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre immens gelitten. Daran haben auch die zwischenzeitlichen Öffnungsschritte im Sportbetrieb nicht viel geändert. Im Gegenteil: Der TSV Sonthofen beklagt sogar einen extremen Aderlass.

Zwar hält der Club mit 1600 Mitgliedern nach wie vor den „Platz an der Sonne“ der Statistik im Oberallgäu. Doch allein die Turnabteilung, der Leuchtturm beim TSV, hat unfassbare 400 Mitglieder und damit fast ein Drittel des Bestands verloren. „Das ist dramatisch“, sagt Adelgoß. „Aber im Turnen haben wir keinen Spielbetrieb. Da fehlte auch lange der Wettkampfdruck. Eltern haben die Kinder deshalb aus dem Training genommen.“

Basketballer ohne Trainer, Handballer fehlen "Macher"

In den anderen Abteilungen zeichnet sich – in unterschiedlicher Ausprägung – ein ähnliches Bild ab. Volleyball zehrt als Stützpunkt (noch) weiterhin von der guten Reputation. Während die Basketballer nach der großen Jugend-Offensive von Abteilungsboss Torsten Barabas kein Mitgliederproblem haben, fehlt es den Korbjägern allerdings an Trainern und Helfern. Allein das Herren-Team hat nach wie vor eine zu dünne Personaldecke für einen stabilen Liga-Spielbetrieb und musste deshalb die Mannschaft das erste Mal in der Geschichte aus der Bezirksoberliga abmelden.

Im Handball schmilzt der Unterbau der vergangenen, durchaus erfolgreichen Jahre, allmählich weg; ebenso allerdings die „Macher“ bei den Erwachsenen. „Die Kooperation mit Immenstadt ist leider nicht so gelaufen, wie wir es uns erhofft haben“, sagt Adelgoß. „Ich erlaube mir da kein Urteil, aber es ist offenkundig so, dass beide Vereine nicht so davon profitieren wie geplant. Es bleibt schwierig.“

Da sich das Problem durch alle Abteilungen des Mehrspartenvereins zieht, formuliert Adelgoß auch einen Hilferuf: „Rafft euch wieder auf zum Sporteln im Verein. Wir hoffen auf eine positive Stimmung aus der Region. Auch Leute ohne Übungsleiterschein können uns helfen“, sagt die Präsidentin. „Nach dem Training der Kids die Halle aufräumen, Mütter, die Kuchen backen – alles kann uns helfen.“

Adelgoß’ größte Sorge: „Dass die Pandemie uns auch künftig noch mehr Kinder und Jugendliche aus der Halle raubt. Leider sieht man den Verein an sich inzwischen zu oft als Dienstleister und nicht mehr als Gemeinschaft. Umso dankbarer sind wir all den Mitgliedern, die uns über die schwere Zeit bisher noch die Treue gehalten haben“, sagt die TSV-Vorsitzende: „Aber ich habe die große Hoffnung, dass sich die Lage normalisiert. Dass die Leute vielleicht erkennen: Hey, ich habe viele tolle Stunden im Verein verbracht. Jetzt kann ich dem TSV etwas zurückgeben.“