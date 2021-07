Hochwasser im Oberallgäu: "Wir standen knietief im Schlamm"

Nach Starkregen im Oberallgäu geht es ans Aufräumen. Rettenberg war vom Unwetter besonders betroffen. Und ein weggespültes Auto ist wieder aufgetaucht.

27.07.2021 | Stand: 19:21 Uhr

Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein: Das Wetter ließ am Dienstagvormittag kaum mehr erahnen, mit welcher Wucht am Abend zuvor Starkregen Teile des Oberallgäus überflutet hatte. Binnen weniger Minuten hatte das Wasser in Rettenberg, Blaichach, Burgberg und Sonthofen Straßen, Keller und landwirtschaftliche Flächen überflutet.

Besonders betroffen war ein Haus im Rettenberger Ortsteil Altach. Bild: Sophia Ungerland

Im Rettenberger Ortsteil Wagneritz spülten die Wassermassen ein Auto die Dorfstraße hinunter. Überall waren Menschen mit Aufräumen beschäftigt. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich noch nicht beziffern. (Lesen Sie hier auch: Zur Situation in Rettenberg)

Bei Wagneritz bahnte sich eine Schlammlawine ihren Weg. Bild: Benjamin Liss

Eine Familie in Altach hat es besonders heftig getroffen. „Wir standen hier im Erdgeschoss knietief im Schlamm“, sagt die Mutter, die namentlich nicht genannt werden möchte. Das Wasser bahnte sich von den Hängen des Grünten seinen Weg ins Tal, riss dabei den Boden auf und rollte auf das Dorf zu. Schließlich stand das Schmutzwasser im Keller bis zur Decke, dann stauten sich Wasser und Matsch im Erdgeschoss. Wohnzimmer und Küche wurden überflutet.

Immer mehr Keller im Oberallgäu ausgepumpt

50 Helfer seien am Montagabend zur Stelle gewesen. „Viele habe ich gar nicht gekannt“, sagt die Anwohnerin dankbar. Bis um halb zwei Uhr seien die Arbeiten vorangegangen. Am Dienstagmorgen wird der Keller weiter abgepumpt. „Wir stehen unter immensem Zeitdruck“, sagt die Frau. Der Schlamm müsse weggeschafft werden. „Wenn der trocknet, muss man ihn mit dem Presslufthammer rausmeißeln.“

In Schubkarren bringen die Helfer das unbrauchbare Hab und Gut aus dem Haus. Eine Waschmaschine, ein Sofa, ein Teddybär und andere Sachen landen in zwei Containern vor dem Haus. Der Verlust ihrer Sachen schmerzt die Frau sehr. „Im Keller waren alle Fotoalben“, sagt sie. Wie geht es für die Familie weiter? „Keine Ahnung“, sagt sie und zuckt mit den Schultern.

In Wagneritz wurde ein Auto am Montagabend von den Wassermassen die Straße hinunter gespült. Bild: Benjamin Liss

In Blaichach sei Montagabend in der Dreifachturnhalle das Wasser aus den Wänden gelaufen, schildert Schulleiter Marcus Sengenberger. Das Kollegium habe gerade den Abschied einer Lehrkraft feiern wollen, als das Wasser durch Fugen im Beton und Kellerschächte in die Turnhalle und das Schulgebäude eindrang. „Das ist rausgespritzt wie aus dem Gartenschlauch“, sagt Sengenberger.

Wasser stand hüfthoch im Heizungsraum

Das Wasser sei durch die Halle über einen Verbindungsgang in die Räume der Mittgsbetreuung und in den Keller gelaufen. Dort sind Lehrmittel gelagert, das Gemeindearchiv und die Gemeindebücherei untergebracht. Am tiefsten Punkt, dem Heizungsraum habe sich das Wasser gesammelt. „Das stand hier hüfthoch“, berichtete der Schulleiter. Er hatte im Keller Türen geöffnet, damit die Fluten aus dem Gebäude laufen konnten.

In der Dreifachturnhalle in Blaichach standen Dienstagvormittag noch Wasserlachen. Bild: Sibylle Mettler

In der Turnhalle standen Dienstagvormittag immer noch Wasserlachen, obwohl Lehrkräfte in der Nacht schon Wasser hinaus befördert hatten. Siebtklässler, Hausmeister und Mitarbeiter der Mittagsbetreuung wischten weiter. Der Unterricht fand planmäßig statt, die Betreuung nach Schulschluss ist bis zum Schuljahresende abgesagt. Auch im Kindergarten St. Magnus drang Wasser in den Keller ein. Zwei Reinigungskräfte schlossen laut Leiterin Tina Rotter jedoch geistesgegenwärtig Rollläden und wischten das Wasser sofort auf. Dadurch habe Schlimmeres verhindert werden können.

Blaichachs Feuerwehr musste laut Bürgermeister Christof Endreß am Montag 50-mal ausrücken und Keller auspumpten. Vor Sabine Schwartzkoffs Blumenladen waren am Dienstag Helfer damit beschäftigt, durchnässte Dekorationsartikel aus dem Keller zu entsorgen. Andere hatten Glück, wie Optiker Uwe Ritzert. Ihm war es gelungen, Wasser aus Garage und Laden fernzuhalten.

In Burgberg überflutet der Krebsbach den Ortsteil Häuser. Wie Bürgermeister André Eckardt berichtet, seien an Hanglagen Wildbäche über die Ufer getreten, Keller voll Wasser und Schlamm gelaufen. Der Dorfkern sei dank der neuen Verbauung am Dorfbach intakt geblieben. Die Schäden allein in Burgberg schätzt er auf 2,1 Millionen Euro.

Die Heizung in der Grund- und Mittelschule in Blaichach wurde überflutet und ist kaputt. In zwei Jahren hätte sie im Zuge des Schul-Neubaus ersetzt werden sollen. Bild: Marcus Sengenberger

