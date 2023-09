Hörnerdörfer setzen auf Glasfaser - Wer Chancen auf einen Anschluss hat

Ein Experte begründet warum die Hörnerdörfer Zuschüsse für den Gigabit-Ausbau beantragen. Ob auch ein Anschluss von abgelegenen Höfen geplant ist.

27.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Nachfrage nach schnellem und leistungsfähigem Internet steige weiter dynamisch. „Ein Ende ist nicht in Sicht“, sagt Wolfgang Moch, Leiter der IT-Abteilung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hörnergruppe. Die VG sieht bei den Glasfasern viele Vorteile gegenüber Kupferanschlüssen und steigt nun in das bayerische Gigabit-Förderprogramm ein.

DSL-Anschlüsse in den Hörnerdörfern sind am "technischen Limit"

Aktuell verfügen etwa im Bereich der Gemeinde Bolsterlang nahezu alle Haushalte DSL-Anschlüsse (Kupfernetz), die mit „Super-Vectoring-Technik“ erschlossen sind. „Da sind wir am technischen Limit angekommen“, sagt Moch. Mit Glasfasern lassen sich Datenraten weiter steigern und es gebe Vorteile bei der Latenz. Zudem seien Glasfasern gegen Blitzeinschläge und Überspannungen völlig immun. Nach Gewittern gebe es durch die Kupferleitungen häufig defekte Router in der Hörnergruppe, berichtet Moch. (Auch interessant: Strecke zum Riedbergpass - Diese Arbeiten sollen Sicherheit für Kinder erhöhen)

Grundsätzlich soll der Gigabitausbau alle Haushalte der VG erreichen. Der Aufwand dafür sei aber aufgrund der ländlichen Struktur nicht immer vertretbar, sagt Moch. Bei einem entlegenen Gehöft koste der gleiche Anschluss gut und gerne 20 Mal so viel wie in der Stadt. Realistisches Ziel sei, die Kernzonen in den Hörnerdörfern flächendeckend mit Glasfasern zu versorgen. Über abgelegene Höfe werde im Einzelfall entschieden, hier bieten sich inzwischen auch Funklösungen an, sagt Moch.

Welcher Anbieter den Ausbau umsetzt stehe noch nicht fest

Größere Betriebe und Hotels verfügen teils jetzt schon über einen Glasfaseranschluss. Bei einem früheren Breitenausbau in Fischen haben aber über die Hälfte der Eigentümer von abgelegenen Grundstücken – zum Unverständnis der Verwaltung – verpasst, durch Förderung kostenlos einen Glasfaseranschluss zu erhalten, sagt Moch.

Mit dem Einstieg in das neue Förderprogramm gibt es nun nochmals die Gelegenheit. Die Förderung wird zu 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Freistaat finanziert. So soll der Ausbau für die Anbieter im ländlichen Raum wirtschaftlicher werden. Nach Bildung finde er, dass Investitionen im Bereich Digitalisierung am wichtigsten sind, sagt Moch. Das Programm sei lukrativ. Welcher Anbieter den Ausbau umsetzt, werde noch ausgewählt.

