Die schönsten Erinnerungen: Hindelanger Hornbahn wird 75 Jahre alt

Marianne und Franz Abler führten viele Jahre das Gasthaus an der Bergstation der Hornbahn in Bad Hindelang. Zum 75-jährigen Bestehen erinnert sich das Ehepaar.

01.06.2023 | Stand: 18:53 Uhr

Marianne Abler ist an der Bergstation der Hornbahn großgeworden. Als kleines Mädchen saß sie neben einem Postkartenständer und verkaufte die Ansichtskarten. Später half sie ihren Eltern im Betrieb – 1977 übernahm sie mit ihrem Mann Franz die Gaststätte oben an der Bahn auf über 1300 Meter Höhe. Bis 1995 war das Paar dort, viele Jahre mit den beiden Kindern, erst dann ging es hinab ins Tal, nach Bad Oberdorf. „Jetzt hab ich leichtes Asthma“, sagt die ehemalige Wirtin vom „Oberen Horn“. Sie ist überzeugt davon, dass ihr früher die Höhenluft gut getan hat.

Bad Hindelang: Hornbahn wird 75 Jahre alt

Die Hornbahn feiert Geburtstag, ist 75 Jahre alt. Ein wenig älter als die 74-jährige „Nanni“, wie sie genannt wird. Ihre Eltern Afra und Josef Haas waren viele Jahre die Wirte am „Oberen Horn“, kurz „Lift-Café“ genannt. Mit einem halben Jahr ist „Nanni“ mit den Eltern hochgezogen. Am Berg war ihre Heimat. „Gespielt hab ich im Sommer mit den Kleinhirten oder auch mit den Gästekindern oder den Kindern der Lifthelfer“. In Hinterstein war sie in der Grundschule und bei ihrer Tante. „Dann musste ich ins Internat von Maria Stern nach Immenstadt“. Weg vom Berg zu müssen, sei schrecklich gewesen, sagt die Frau, die mehr als die Hälfte ihres Lebens oben an der Hornbahn gewohnt hat.

So kamen Marianne und Franz Abler zur Hornbahn

Mit dem Realschulabschluss ging sie auf Wunsch ihrer Eltern wieder zurück zum Oberen Horn als Bedienung. Und beim Turnerball in Bad Hindelang lernte sie mit 24 Jahren schließlich ihren Mann fürs Leben kennen: Franz Abler. Der kam mit zum Berg, war begeisterter Koch. Und er passte wohl auch gut in die Familie. „Nanni“ Abler sagt: „Das Gästebewirten hatte in unserer Familie Tradition.“ Ihre eigenen Kinder gingen jedoch andere Wege. Die Tochter sei Ärztin und der Sohn Manager bei Liebherr in Kempten.

Seit 1964 gibt es am Imberger Horn Metallstützen, seit Anfang 2000 eine Achter-Kabinenbahn. Hier zu sehen: Die Sesselbahn in den 70er Jahren. Bild: Max Keck (Archivbild)

Der Vater von „Nanni“ Abler, Josef Haas, war der erste Pächter des Liftcafés – und zugleich bis 1954 auch erster Betriebsleiter des Lifts am Imberger Horn Das Café war ungefähr 30 Meter vor der Bergstation errichtet worden, sagt Franz Abler. Erst 1964, nach der Renovierung der Liftanlagen, verlegte man die Bergstation in Höhe des Cafés und integrierte die ganze Anlage unter einem Dach.

Rodelbahn an der Hornbahn wurde zunächst als "Kinderkram" abgetan

Franz Abler erinnert sich dass die „ heute gut florierende Winterrodelbahn“ eine Idee seines Schwiegervaters gewesen war, „die „lange Zeit keine Unterstützung fand, zunächst als Kinderkram abgetan wurde“. Aber Josef Haas hielt daran fest, präparierte die Rodelabfahrt im Winter zusammen mit seinem Schwiegersohn Franz.

Und wieso wurde die Hornbahn überhaupt gebaut? „Angespornt durch den erfolgreichen Start des Iseler-Schlepplifts, 1945 am Oberjoch, beschloss die Gemeinde auch für die Skifahrer im Tal eine Aufzugshilfe am Imberger Horn zu bauen“, weiß Abler. Es wurde zunächst ein Einer-Sessellift. Die ersten Stützen des Hornlifts wurden aus Fichtenstämmen gezimmert. An Weihnachten 1948 wurde der Sessellift in Betrieb genommen. Auf Haas als Betriebsleiter folgte 1954 bis 1984 Otto Füß. Weitere Betriebsleiter waren Alois Haider (Bad Oberdorf) und Josef Schwarz (Rettenberg). Abler sagt: „Theo Käufler war bis 2008 und Armin Kocher ist bis heute zuständig für den reibungslosen Liftbetrieb.“

So entwickelte sich die Hornbahn in Bad Hindelang

Es gab immer wieder Verbesserungen an der Hornbahn: 1964 wurden die hölzernen Stützen gegen Metallstützen ausgetauscht. Im Jahr 2000 hat eine neu gegründete Gesellschaft, der auch die Gemeinde Bad Hindelang angehört, den Hornlift übernommen und eine moderne Achter-Kabinenbahn erstellt. Mit zum Betrieb der Hornbahn gehört auch eine künstlich beschneite Winterrodelbahn und im Sommer ein Bikepark. Als neue Attraktion ist ein Kletterpark nahe der Bergstation geplant. Der Bauausschuss der Gemeinde stimmte dem bereits zu. Wenn alles klappt, soll er im Herbst eröffnet werden.

Highlights zum 75. Geburtstag der Hornbahn in Bad Hindelang: