"Unmöglich, touristische Events auf Alpe" abzuhalten - Plan von Panoramahotel sorgt für Wirbel

36 Jungrinder grasen derzeit noch auf der Alpe Untere Schwande in Unterjoch. Um die Weideflächen kümmert sich eine Landwirtsfamilie aus Ofterschwang. Den derzeit geschlossenen Gaststättenbereich hat der Eigentümer aber an das Panoramahotel verpachtet.

Die Hotel-Verantwortlichen wollen dort jährlich 99 Veranstaltungen im Jahr für ihre Gäste durchführen. Das Landratsamt hat dies genehmigt, der Gemeinderat ist strikt dagegen. Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel verlangt von der Behörde nun zu überprüfen, ob ihr Bescheid tatsächlich rechtens ist.

Die Alpe Untere Schwande hat eine Alpkonzession

Die Entscheidung der Baubehörde kritisiert auch Landwirt Joachim Huber aus Unterjoch. Der Gemeinderat und Landwirtschaftsreferent von Bad Hindelang findet es „unmöglich, touristische Events auf einer Alpe“ zu genehmigen.

Die Untere Schwande habe eine sogenannte „Alpkonzession“. Damit werde Älplern und Hirten die Möglichkeit gegeben, sich im Sommer ein Zubrot zu verdienen. Aber das ist auf der Unteren Schwande schon seit Jahren anders. Zunächst war der Gastbereich ans Hotel Lanig verpachtet, seit ungefähr zwei Jahren ans Panoramahotel in Oberjoch. (Auch interessant: So soll der Schrecksee jetzt besser geschützt werden)

Bislang gab es eine Genehmigung für zwölf hoteleigene Veranstaltungen im Jahr. Warum werden es jetzt so viel mehr? Hoteldirektor Pascal Woerlé sagt dazu: „Wir gehen nicht davon aus, alle Termine wahrzunehmen, sind aber sehr froh, unseren Hotelgästen einen Abend auf der Alpe zu bescheren.“ Er erwarte sich davon „zufriedene und begeisterte Hotelgäste, welche ein Abendessen in einer traditionellen und großartigen Location zu sich nehmen.“

Und warum sind es ganz bewusst Abendveranstaltungen und keine Nachmittage? Woerlé sagt dazu: „Weil es um das Abendessen geht für unsere Hausgäste, was am Nachmittag keinen Sinn ergibt.“ Eine Abendveranstaltung bedeute bis 22 Uhr Essen in der Alpe Untere Schwande. „Event kann man das nicht nennen“, fügt Woerlé an.

Hindelangs Bürgermeisterin: Es liegt nur die Genehmigung für landwirtschaftlichen Betrieb vor

Dennoch: Bürgermeisterin Rödel hält es „für problematisch auf Basis einer Alpkonzession einen gastronomischen Betrieb in diesem Umfang zu unterhalten“. Hinzu komme, „dass lediglich eine baurechtliche Genehmigung für den landwirtschaftlichen Betrieb der Alpe nebst einer Senner- und einer Hirtenwohnung sowie einem Sennereimuseum in der Tenne vorliegt“.

Eine gastronomische Nutzung bedürfe „eines ordnungsgemäßen Baugenehmigungsverfahrens, in welchem die Zulässigkeit dieses Vorhabens unter Beteiligung des Marktes Bad Hindelang überprüft wird“. Soweit die Forderung der Rathauschefin ans Landratsamt. Sie habe sich mit einem Fachanwalt abgesprochen, der die Sicht der Gemeinde bestätigt habe.

Bislang nur 12 statt 99 Abendveranstaltungen möglich

Das Landratsamt hat sich laut Information der Gemeinde Bad Hindelang seit 2011 immer wieder mit der Nutzung der Alpe Untere Schwande befasst. Bislang bestand die Möglichkeit, zwölf Abendveranstaltungen für geschlossene Gesellschaften durchzuführen. Jetzt werde den Betreibern des Panoramahotels gestattet, 99 Veranstaltungen für Hotelgäste bis maximal 22.30 Uhr durchzuführen. Speisen dürfen von 1. Mai bis 8. Oktober (bis 19 Uhr) und im Winter (15. Dezember bis 15. März) bis 17 Uhr ausgegeben werden. (Lesen Sie auch: Bald eröffnet in Oberjoch ein besonderes "Jugendhotel")

Die Alpe Untere Schwande ist aber schon seit Monaten geschlossen. Ein Betrieb sei „umsatztechnisch nicht rentabel“, sagt Hoteldirektor Woerlé. Das Landratsamt bestätigt auf Nachfrage, dass die Alpe Untere Schwande eine sogenannte kleine Alpkonzession besitzt.

Das bedeute „eine eingeschränkte Gaststättenkonzession“, sagt dazu eine Sprecherin des Landratsamts. Im Gegensatz zur Gaststättenkonzession sehe diese vor, „dass das Getränke- und Speisenangebot dahingehend eingeschränkt wird, dass nur einfache allgäu- und für Alpen typische Speisen angeboten werden.“

Landrätin Baier-Müller: "Wir werden die Frage prüfen"

Mit einer normalen gaststättenrechtlichen Erlaubnis sei das nicht vergleichbar, sagt dazu Landrätin Indra Baier-Müller. Bei den 99 möglichen Veranstaltungen handele es sich um „geschlossene Gesellschaften“, also um Hotelgäste. Noch offen sei aktuell die Frage, ob dies zusätzlich auch einer Baugenehmigung bedarf. „Hierzu hat die Gemeinde Bad Hindelang eine Anfrage an das Bauamt des Landkreises gestellt. Diese Frage werden wir nun selbstverständlich prüfen.“

