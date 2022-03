Die Abrechnung der Mittagsverpflegung in Immenstadt wird neu organisiert. Künftig übernimmt das ein Dienstleister. Die Mehrkosten zahlt die Stadt.

25.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Problem kennen sicher auch andere Kommunen: Die Organisation der Mittagsverpflegung an Schulen mit Ganztagsklassen ist nicht gerade einfach. Wie viele Kinder essen mit? Gibt es Unterstützung für bedürftige Familien? Was tun mit säumigen Zahlern? Die Stadt Immenstadt will Bestellung und Abrechnung künftig neu aufstellen – mit einem Dienstleister und einer App. Die Mehrkosten sollten zunächst die Eltern tragen. Doch dann entschied die Mehrheit im Sozialausschuss des Stadtrats anders.