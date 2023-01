Schnee ist Mangelware: Wo sich jetzt im Oberallgäu trotzdem gut wandern lässt

Schnee gibt es derzeit kaum. Viele Urlauber laufen dennoch zu verschiedenen Alpen. Was sie sich wünschen und welche Tipps Experten haben.

05.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Winterwandern. Das ist derzeit der Trend bei den Urlaubern. Das bestätigen Touristiker im Oberallgäu – und auch Urlauber, die derzeit unterwegs sind. Sie lassen sich nicht abschrecken vom wenigen Schnee, sondern machen das Beste daraus. Das bestätigen beispielsweise Stefan Riegg und Sandra Edelmann aus Heilbronn. Sie sagen, „man muss sich eben auf die Gegebenheiten einstellen“. Flott die Wanderstöcke schwingend sind sie am Alpsee in Wanderkleidung unterwegs.

Kein Rodeln an der Hindelanger Hornbahn und am Mittag

Ede und Martina Buttenmüller aus Hessen wären mit ihren Kindern gerne zum Rodeln gegangen. Aber weder an der Hindelanger Hornbahn noch am Mittag bei Immenstadt sei das derzeit möglich. „Es wäre toll, wenn es weiter oben schneesichere Hänge zum Rodeln für Familien gäbe“, regt das Ehepaar an. Weil Rodeln nicht möglich ist, geht die Familie nun eben wandern im Gunzesrieder Tal. Ihre Brotzeit haben sie im Rucksack dabei. Beide sagen: „Mit drei Kindern wird es nie langweilig.“ Den Haldertobelweg hochgewandert von Blaichach bis Gunzesried sind Anja Herrmann und Gabriel Bender aus Heidelberg. Die beiden genießen in ihrem Kurzurlaub die Region nun eben „wandernd und einkehrend“, wie sie lachend sagen.

Der Haldertobelweg eigne sich das ganze Jahr über zum Wandern, sagt dazu Jeanette Keller, Leiterin der Touristinfo Blaichach. Auch die Mittag-Südseite empfiehlt die Fachfrau auf Anfrage gerne Wanderern für sonnige Tage ohne Schnee. Wer dabei in Immenstadt ins Tal absteigt, der könne mit dem Ringbus (Linie 11) wieder zurück bis Blaichach fahren – und mit der Linie 20 nach Gunzesried. Freie Fahrt gelte dabei für Urlauber der Region Alpsee-Grünten mit Gästekarte. Lesen Sie auch: Kein Schnee in Sicht: Das kann man im Allgäu jetzt unternehmen

Wanderung auf den Hirschberg

Hindelanger Urlauber mit Gästekarte können vom Sonthofer Bahnhof wieder kostenlos zurück nach Bad Hindelang. Es gibt einen Weg über Vorderhindelang bis Sonthofen, sagt Klaus Fröhlich von der Touristinfo. Er rät auch zu einer Wanderung auf den Hirschberg. Dabei sollte man aber unbedingt das Zeitfenster beachten von 10 bis 16 Uhr – weil es früh dunkel wird. „Wanderausrüstung und Stöcke sollten dabei sein, so sein Rat.

In Oberstaufen lockt bis Samstag, 7. Januar, der Winterzauber mit Kinoangeboten im Kurhaus (16 und 20 Uhr), Streetfoodmarkt sowie Musik und Geschichten im Oberstaufen Park. Lukas Lange, Leiter des Tourismus-Servicecenters in Oberstaufen, empfiehlt Wanderern die Schwarzenbachtobelrunde über 7,5 Kilometer. „Da ist alles ziemlich flach, man braucht keine besondere Ausrüstung.“ Rund um den Staufen sei ebenfalls eine 4,5-Kilometer-Runde, die gut zu gehen sei. Ausgangspunkt dafür: der Bahnhof in Oberstaufen.

