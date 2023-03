Immer weniger Schneetage am Fuße des Grünten

Anton Burger aus Kranzegg (74) ist seit Jahrzehnten als Beobachter für den Deutschen Wetterdienst aktiv. Was er zur Regenhäufigkeit sagt.

05.03.2023 | Stand: 15:21 Uhr

Er weiß (fast) alles, wenn es ums Wetter der vergangenen 61 Jahre in Kranzegg geht: Anton Burger der „Wetterfrosch“ in Kranz-egg. Sei vielen Jahren notiert er die Daten für den Deutschen Wetterdienst (DWD). Am 3. Mai 1962 war beispielsweise Sonnenschein und am 10. August 1970 hat es so viel geregnet, wie sonst nie mehr in den darauf folgenden Jahren. Es waren 142,6 Millimeter auf den Quadratmeter. Er hat all die Büchlein mit den Daten vergangener Jahre bei sich zu Hause verstaut. Und diese Daten zeigen auch an: Früher gab es mehr Tage mit schneebedecktem Boden als heute.

