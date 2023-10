Landkreis mietet in Vorderhindelang einen weiteren Gasthof für Flüchtlinge an

Geflüchtete: Bad Hindelangs Rathauschefin macht bei Bürgerversammlung deutlich, dass Hindelang sein vom Kreis gefordertes Soll schon lange erfüllt hat.

28.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Umfangreiche Infos über das, was in Bad Hindelang läuft und geplant ist. Das gab es bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Kurhaus. Nach der knapp 90-minütigen Präsentation waren die gut 100 Zuhörer zufrieden. Nur zwei Nachfragen gab es: eine davon drehte sich um die neue Flüchtlingsunterkunft in Vorderhindelang, im ehemaligen Gasthof Ostrachtal.

Früher war dort eine Pizzeria

Im Gasthof war bis vor einigen Jahren eine Pizzeria. Die Betreiber zogen aber nach Burgberg um. Dann kaufte ein Privatinvestor das Gebäude an der Bundesstraße. Seitdem steht es leer. Seit ein paar Tagen ist das anders. Die ersten Flüchtlinge sind dort eingezogen. Die Gemeinde sei Mitte September „überrascht worden“ von der Ankündigung des Landratsamts, weitere Geflüchtete in der Gemeinde unterzubringen. „Wir erfüllen die geforderte zwei Prozent-Quote bereits“, sagte die Bürgermeisterin und zeigte eine Folie. Bei 5281 Einwohnern biete Bad Hindelang schon jetzt 163 Geflüchteten eine Unterkunft vom Landkreis angemieteten Gemeinschaftsunterkünften. Das entspricht 3,09 Prozent der Bevölkerung der Gemeinde. Mit dieser Quote sei Bad Hindelang führend im Landkreis gefolgt von Immenstadt, erklärte Rödel. Rechne man die die Privatunterkünfte mit ein, liege die Zahl sogar bei fast vier Prozent.

Bis zu 50 Flüchtlinge kommen pro Woche

Rödel sagte aber auch, dass das Oberallgäu schwabenweit der Landkreis sei, der seine geforderte Unterbringungsquote für Geflüchtete bislang nur zu 78 Prozent erfüllen konnte - und damit an letzter Stelle aller Landkreise in Schwaben sei. Deshalb stehe das Landratsamt unter Druck: Wöchentlich würden derzeit bis zu 50 neue Flüchtlinge ins Oberallgäu verteilt.

Rödel sagte auch, sie habe Landrätin Indra Baier-Müller eingeladen, bei der Bürgerversammlung dabei zu sein und die Sichtweise des Landkreises darzulegen. Baier-Müller sei aber verhindert gewesen. Rödel machte deutlich, dass sie davon ausgeht, dass der Landkreis keine weiteren Gemeinschaftsunterkünfte in Bad Hindelang mehr anmietet.

Bald Platz für 219 Geflüchtete in Bad Hindelang

Die Gemeinde biete bald 219 Geflüchteten eine Bleibe, meist in stillgelegten Hotels: Seit Jahren beispielsweise im ehemaligen „Adler-Post“, derzeit leben dort 41 Menschen. Seit 2022 sind im Hotel Sonne im Herzen Bad Hindelangs aus der Ukraine Geflüchtete untergebracht. 95 seien ursprünglich vereinbart gewesen mit dem Landkreis. 14 weitere sollen dort nun aber aufgenommen werden. Allerdings läuft der Vertrag des Investors mit dem Landratsamt nur bis Anfang 2025. Dann will er das Hotel wieder als Hotel nutzbar machen. Das sei auch der Gemeinde wichtig, betonte die Rathauschefin. Die "Sonne" liegt mitten im Ort in zentraler Lage. 39 Geflüchtete seien zudem in Privatunterkünften und „bald 30 Menschen im Gasthof Ostrachtal“, sagte Rödel.

Der Sorge einer Bürgerin, dass mit den Neuankömmlingen, die Plätze im Kindergarten und der Schule knapp werden könnte, entgegnete Hauptamtsleiter Manfred Berktold, dass die Neuankömmlinge Kriegsflüchtlinge aus Syrien seien und „überwiegend Männer“ erwartet würden. Wenn Platz in gemeindlichen Kitas knapp werden würde, dann hätten die Einheimischen Vorrang. Es sei besprochen worden, dass dann beispielsweise die ukrainischen Kriegsflüchtlinge sich im Hotel Sonne selbst in Gruppen um die Kindergartenkinder kümmerten. Dort sei genügend Platz. (weitere Infos der Bürgerversammlung folgen in einem eigenen Artikel)