In Blaichach: Auf dem Baggersee laufen, klettern und springen

Mit dem „größten schwimmenden Aquapark in Bayern“ wirbt der Inselsee Allgäu in Blaichach. Eröffnung ist am 2. Juli. Was dort alles möglich ist.

01.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mit dem „größten schwimmenden Aquapark in Bayern“ wirbt der Inselsee Allgäu Wasserski und Wakeboardpark in Blaichach. Auf über 1500 Quadratmetern gibt es laut einer Pressemitteilung des Unternehmens unter anderem einen Parcours mit großem Kletterturm samt Rutsche, diversen Balancier- und Sprungelementen sowie einem großen Wassertrampolin. Voraussetzung fürs Toben: Man muss schwimmen können – und sollte mindestens sechs Jahre alt sein. Dann darf man in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Am Samstag, 2. Juli, ist Eröffnung.

Aquapark Ein Aquapark bietet große, aufblasbare Kissen in Rutschen-, Floß- oder Turmform. Es gibt sogar eine kleine Kletterwand im Wasser. Aber alles als Luftkissen. Wer Anlauf nimmt und vom Turm springt, landet im Wasser, in einem ehemaligen Baggersee in Blaichach.

So sieht der Aquapark in Blaichach aus. Eröffnung ist am 2. Juli. Bild: Christian Smit

Sicherheit Jeder, der auf den Luftkissen toben will, muss eine Schwimmweste tragen. Beobachtet wird das Treiben auf dem Baggersee geschulten Rettungsschwimmern, informiert das Unternehmen. „Die Schwimmweste wird kostenlos gestellt und an kälteren Tage kann man einen Neoprenanzug ausleihen“, heißt es zudem. 16 Euro kostet der Eintrittspreis für den 50-minütigen Besuch im Aquapark mit seinen 22 unterschiedlichen Elementen. Kinder unter zehn Jahren dürfen den Park nur in Begleitung eines Erwachsenen nutzen. Nach oben hin gebe es keine Altersbegrenzung. Sonntags zwischen 10 und 11 bleibe der Park für die Kleinen mit einem Elternteil reserviert. Bis zu 50 Personen können den Aquapark laut Unternehmerinfo gleichzeitig nutzen.

Sport Verbunden sind die Module mit langen Runways, also Ebenen zum Laufen. Gefordert seien „Geschick und Fitness“. Es gehe aber nicht um einen Wettkampf, sondern „Spaß und die Freude stehen an oberster Stelle“, heißt es in der Mitteilung der „Inselsee Allgäu“– Verantwortlichen.

Hintergrund Nach der Präsentation der Pläne im vorigen Jahr, waren viele Blaichacher Gemeinderäte skeptisch. Erst im zweiten Anlauf brachte Inselsee-Allgäu-Inhaber Wolfgang Wagner die Mehrheit auf seine Seite. Da war der Flächennutzungsplan (der ehemalige Baggersee war vorher als Grünfläche vorgesehen) geändert worden. Die Grünen lehnten ab. „Wir brauchen nicht noch mehr Kommerz, sondern eine ökologisch sinnvolle Aufwertung des Sees“, sagte Karl Siebenlist. Als „Bereicherung für uns und für Gäste“ sah hingegen SPD-Gemeinderat Silvio Schröter den Aquapark. Rathauschef Christof Endreß findet die „Konzentration der touristischen Nutzung richtig“. Nebenan gibt es zwei Wasserski- und Wakeboardlifte. Die Anlagen liegen am Illerradweg und sind jeden Tag offen, werktags ab 12, am Wochenende ab 10 Uhr (www.aquapark-allgaeu.de).

Lesen Sie auch

Freizeittipps für das Allgäu Von Wingsurfen bis Trailrunning: Das sind die aktuellen Outdoor-Trendsportarten im Allgäu

Lesen Sie auch: SUP, Wingsurfen, Wakeboarden, Hochseilpark im Allgäu: hier kann man die neuen Trendsportarten machen