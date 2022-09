In Blaichach das alte Daunenbett wieder flott machen

Segger in Blaichach feiert 150. Geburtstag. Mit einer Gemischtwarenhandlung fing alles an. Heute gibt es dort eine „Bettenmanufaktur“. Was dahinter steckt.

29.09.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Nachhaltigkeit ist auch bei Bettdecken im Trend. „Es gibt Daunendecken aus recycelten Federn“, sagt Pia Endreß, Geschäftsführerin von Betten Segger in Blaichach. Und wer will, kann sich dort aus einem abgelegten Federbett ein neues machen lassen: Die Daunen werden am Standort in Blaichach gereinigt – und dann in eine neue Baumwollhülle gesteckt. „Wir sind Fans von Daunen“, sagt Pia Endreß. Das sei so ein weiches, leichtes Material – einfach gut zum Wärmen. Betten Segger ist ein Fachgeschäft – feiert 150-jähriges Bestehen, bietet die eigene „Bettenmanufaktur“. 1872 allerdings begann alles mit einer Gemischtwarenhandlung.

Pia Endreß (60) kann sich noch ans Vollsortiment-Geschäft früherer Tage erinnern mit Kleidung, Nähutensilien und vielen Vorhängen, die in Blaichach genäht wurden. Zunächst hatten ihre Urgroßeltern Josefa und Franz Josef Segger das Geschäft übernommen, 1925 ihre Großeltern Luise und Josef Segger.

Schon ihre Oma hatte in den 40er Jahren Matratzen im Angebot, weiß Pia Endreß von ihren Eltern, Rita und Josef Endreß. Früher allerdings waren sie dreiteilig, wie auch noch auf einem Foto aus dem Jahr 1950 zu sehen ist, „Ich denke früher waren drei Teile einfacher herzustellen und zu transportieren“, sagt Endreß. In einem Doppelbett waren dann sechs kleine Matratzen. Und manches Kind, das nachts aufwachte, durfte zwischen den Eltern im „Gräbele“ liegen.

Pia Endreß leitet Betten Segger in Blaichach. Im Laden gibt es Bettwäsche, Matratzen und vieles, was das Zuhause schöner macht.

Heute habe sich der Liegekomfort verändert. Manche bevorzugten sogar eine große Matratze fürs Doppelbett. Und wo liegen die Nachteile? Der Lattenrost sei nicht hochstellbar auf einer Seite. „Meistens haben Ehepaare ja unterschiedliche Vorlieben, der eine liegt lieber höher, der andere schläft lieber flach“, sagt Endreß. Auch sei es möglich, einen Matratzenbezug in der eigenen Maschine zu waschen. Bei Übergrößen sei in der Regel die Waschmaschine zu klein. Aber auch da könne Segger helfen: Im Nebengebäude, dort, wo auch die Daunendecken gefüllt werden, stehen Industriewaschmaschine und -trockner.

Lesen Sie auch

Fachgeschäft in Memmingen existiert seit 1913 - und erlebt einen Boom Einkaufen in Memmingen

„Klar kann man Federbetten waschen“, sagt Endreß. Sie müssten beim Trocknen im Sommer aber immer wieder gut aufgeschüttelt werden, weil die Federn und Daunen nach dem Waschen einen Klumpen bildeten. Auch langsames Trocknen in einer Maschine sei zu empfehlen. Alle drei Jahre sollte ein Federbett gereinigt werden, rät Endreß. „Ein Kissen lieber öfter.“ Und wer allergisch aufs Naturprodukt Daune oder Feder ist, dem rät Endreß zur Trevira-Faser, also zu einer synthetisch hergestellten Füllung, die staubfrei sei.

Früher gab es die Daunen in einer großen Füllung, heute gibt es viele Steppungen, sodass sich das wärmende Innere gut in der Betthülle verteilt. „Aber es gibt Liebhaber der alten Bettdecken“, sagt Pia Endreß. "Wenn auch wenige." Manch einer kann sich noch erinnern: Im schweren Federbett hat sich die Füllung dann gerne unten gehäuft – und oben war nichts mehr. Am Morgen war dann immer gutes Aufschütteln gefragt.

Seit 1992 gibt es auch ein Segger-Fachgeschäft in Sonthofen. Dort dreht sich vieles ums ergonomische Sitzen – und um Aufstehhilfen. Dort führt Jens Endreß, der Mann von Pia Endreß, die Geschäfte. Seit 2015 produzieren Photovoltaikplatten auf dem Dach des Gebäudes in Blaichach Strom – es gibt dort für Kunden gar eine Stromtankstelle. Und ein Onlineshop darf auch nicht fehlen. „Manche schauen sich dort vorher um, und kommen dann zum Kaufen ins Geschäft“, sagt Pia Endreß. www.bettensegger.de

Lesen Sie auch: Blaichach: Neues Rathaus soll am Bahnhof entstehen