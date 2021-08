In Blaichach ein Etat ohne Neuverschuldung und ohne neue Kredite

Volumen von 19,6 Millionen Euro in Blaichach. Es wird weniger investiert als 2020. Warum die Ausgaben künftig aber wieder steigen.

Von einem „soliden Haushalt ohne Neuverschuldung und Kreditaufnahme“ sprach Kämmerer Christian Haak im Gemeinderat Blaichach. Nach dem „Rekordhaushalt 2020“, sinkt der Etat um über vier Millionen auf 19,6 Millionen Euro. Sichtbar ist aber auch: Weniger Geld auf der hohen Kante.

Waren vergangenes Jahr noch über vier Millionen Euro in den Rücklagen, sind es nach Haaks Berechnungen Ende 21 noch 2,81 Millionen. Im Gegenzug hat die Gemeinde aber vor zwei Jahren auch ein großes Bauprojekt mit 18 Wohnungen in Ettensberg verwirklicht: Dazu musste damals ein Kredit von 2,8 Millionen Euro aufgenommen werden. Das wirkt sich im Haushalt auch heute noch aus: Der Schuldenstand wird Ende 2021 bei knapp fünf Millionen Euro liegen. Das ist dennoch kein Höchststand, zeigte Haak anhand einer Tabelle: Ende 2013 waren es 8,2 Millionen Euro vergangenes Jahr noch 5,3 Millionen.

In der Schule demnächst 316 Mädchen und Buben

Und weiteres Geld wird gebraucht, beispielsweise für die Schule mit demnächst 316 Mädchen und Buben. Im Frühjahr war von sieben Millionen Euro für Neubauten die Rede. Das macht sich im Haushalt aber noch nicht bemerkbar. Es sind nur 320 000 Euro als Invest-Umlage angegeben. Ungefähr 20 000 Euro fließen in einen Umbau für die Betreuung von Kindergartenkindern in der Schule. Das soll für zwei Jahre sein, bis der Kita-Neubau steht, und zwar auf dem Platz der alten Mehrzweckhalle in der Jahnstraße, die derzeit abgerissen wird.

Die Gemeinde Blaichach ist groß (50 Quadratkilometer), hat aber nur knapp 6000 Einwohner. Damit jeder mit Wasser versorgt werden kann, gibt es ein mittlerweile 70 Kilometer langes Leitungsnetz und vier Hochbehälter. Immer wieder stehen Erneuerungen von Leitungen an. 283 000 Euro sind dafür im aktuellen Haushalt vorgesehen.

Wasserpreis steigt auf 1,91 Euro

Die Wassergebühren reichen nicht mehr aus, um die Kosten zu decken. Deshalb beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung auch ein Anheben der Wassergebühr auf 1,91 Euro pro Kubikmeter. Bislang waren es 1,60 Euro. Die Grundgebühr für die Wasserzähler bleibt gleich.

Gemeinderat Christian Matzek (SPD) war wie viele andere bei der Überschwemmung Ende Juli als Feuerwehrler in Blaichach aktiv. Sein Appell: „Die Feuerwehr muss nachrüsten für solche Fälle.“

Geld für den Katastrophenschutz

Ein mobiles Notstromaggregat sei wichtig. „Wenn der Strom weg ist, gehen die Pumpen nicht.“ Er beantragte, 100 000 Euro für den Katastrophenschutz bereitzustellen. Das bewilligte der Gemeinderat. Er sagte auch Ja zum Haushaltsplan.

