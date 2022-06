Werksschließung "von langer Hand geplant"? Heftige Vorwürfe nach "Eberl & Koesel"-Insolvenz

Gewerkschaft und Mitarbeiter kritisieren, Geschäftsführer Ulrich Eberl habe die Fusion von Eberl und Koesel gezielt scheitern lassen. Was sagt der Unternehmer?

23.06.2022 | Stand: 06:19 Uhr

Gegen die Insolvenz ihres Unternehmens haben Mitarbeiter der Druckerei Eberl & Koesel sowie Vertreter der Gewerkschaft Verdi in den vergangenen Wochen mehrmals in Immenstadt protestiert. Der Betrieb in Krugzell bei Kempten wurde zum 1. Juni stillgelegt, nachdem sich im vorläufigen Insolvenzverfahren kein Interessent oder Partner für eine Fortführung des Druckgeschäfts gefunden hatte. Nun sollen die Immobilie sowie der Maschinenpark verkauft werden.

