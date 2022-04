Kälteschock nach heißem Finale: Nadine Rieder und Sina van Thiel glänzen beim Bikefestival

Nadine Rieder und Sina van Thiel stürmen beim Heubacher Bikefestival die Top Ten. Im Ziel hat die junge Blaichacherin die Nase hauchdünn vor der Sonthoferin.

25.04.2022 | Stand: 18:31 Uhr

Viel hatten sie nicht gemein. Die Ausgangslage war unterschiedlich, ebenso waren es der Anspruch und die Erwartungshaltung. Doch im Ziel, direkt im Anschluss an das Heubacher Bikefestival, waren sich Nadine Rieder und Sina van Thiel in einer Sache einig: Sie wollten so schnell wie möglich weg.

Bibber-Temperaturen um fünf Grad, ein eisiger Wind und noch dazu lästige Regenschauer machten das bei den Athleten für gewöhnlich beliebte Rad-Event zur Tortur für die Mountainbikerinnen. „Es war unglaublich fies von den Bedingungen her. Ich habe in der Abfahrt teilweise meine Finger nicht mehr gespürt“, sagt Rieder. Dabei lieferten sich die 32-jährige Sonthoferin und die 19-jährige Blaichacherin bei dem Traditionsevent der „Hors Class“ ein heißes Finale bei eisigen Bedingungen.

Nadine Rieder: "Es war wichtig, gut durchzukommen"

Die Dänin Malene Degn gewann das hochkarätig besetzte Bundesligarennen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg in 1:26:48 Stunde vor der Niederländerin Puck Pieterse und Nina Benz aus Freiburg. Dahinter allerdings drückten die beiden Oberallgäuerinnen dem Feld ihren Stempel auf: Dabei hatte die über 13 Jahre jüngere van Thiel als Siebte im Ziel nach 1:29:40 Stunde die Nase hauchdünn vor ihrem Vorbild aus Sonthofen.

Für die siebenfache deutsche Meisterin (1:30:55) stand bei dem dritten Event der Saison allerdings das Resultat im Vordergrund. „Es war ein weiteres wichtiges Trainingsrennen für meinen Formaufbau“, sagt Rieder, die schon beim Saisonauftakt mit Rang 14 beim Weltcup in Brasilien einen starken Eindruck hinterlassen hatte. „Und nachdem die Bedingungen extrem waren, war es wichtig, gut durchzukommen und so kurz vor den Weltcups nichts zu riskieren.“

Extremer Anstieg, rasante Abfahrt

Zu Beginn des Rennens formierte sich auf dem „Old-School“-Kurs mit einem 220 Höhenmeter langen Anstieg und einer rasanten Abfahrt eine Spitzengruppe, die von Benz angeführt wurde. Im Schlepptau der Deutschen befanden sich die Favoritinnen auf den Sieg, darunter auch Rieder. Benz setzte sich in der zweiten Runde erstmals leicht vom Feld ab und verteidigte den knappen Vorsprung bis zur letzten Runde, ehe sie sich im Finale der heranstürmenden Degn beugen musste. Dahinter, die deutsche Meisterin Leonie Daubermann wurde Sechste, duellierten sich die Oberallgäuerinnen in dem internationalen Top-Feld. „Wir haben uns auf der Strecke etwas gebattelt, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass sie am letzten Anstieg noch einmal rankommt“, sagt Sina van Thiel und schiebt ehrfürchtig hinterher. „Es ist absolut besonders und nach wie komisch, wenn ich einen Platz vor meinem Vorbild ins Ziel komme.“

Ob die hochdekorierte Sonthoferin am Schluss tatsächlich „nicht alles riskieren wollte“, oder ob sie sich „nur“ nicht in die Karten blicken lassen wollte, bleibt Rieders Geheimnis. Ganz unabhängig davon waren die beiden Athletinnen aus unterschiedlichen Ausgangslagen nach Baden-Württemberg gereist. Van Thiel, im Herbst noch deutsche U19-Meisterin im Cyclocross, freute sich nach den Rängen 13 und 14 in Obergessertshausen sowie Platz 17 in Rivera über die „Möglichkeit, so früh schon so gut bei den Großen dabei sein zu dürfen.“

Rieder auf dem Weg zur Topform

Für Nadine Rieder wiederum ging es vor dem nächsten anstehenden „HC-Rennen“ im österreichischen Heiming und den Doppel-Weltcups in Albstadt und Nove Mesto „vor allen Dingen darum, die Aufbauphase weiter voranzutreiben“, sagt die Sonthoferin. „Die intensiven Trainingseinheiten, die mich zur Topform bringen sollen, kommen in diesem Jahr erst noch. Aber ich bin überrascht, dass ich schon so weit bin. Es fühlt sich richtig gut an.“

Letzteres zumindest war allein im Ziel in Heubach nicht so – weder bei Rieder noch bei van Thiel. Beide, darin waren sich die Oberallgäuerinnen einig, hätten kein „Problem damit, ein Rennen bei extremen Bedingungen“ zu fahren. Und doch ergänzt Rieder: „Das ist eine spezielle Strecke, die man sonst bei keinem Weltcup findet: extrem viele Höhenmeter, ein langer Anstieg und eine mega Abfahrt“, erzählt die 32-Jährige. „Wenn es da so üble Bedingungen hat, ist das noch krasser.“ Neben den erwähnten Problemen in der Abfahrt musste die Sonthoferin vor allem nach dem Rennen zittern. Eine zähe Stunde lang durfte die Athletin vom „Ghost Factory Racing Team“ vor der Doping-Probe ausharren, ehe sie von den Offiziellen abgeholt wurde.

In Haiming treffen Rieder und van Thiel am Wochenende erneut aufeinander – ebenso bei den beiden Weltcups in Albstadt und Nove Mesto im Mai. Übrigens werden die Vorzeichen einmal mehr unterschiedlicher denn je sein. Während van Thiel direkt nach den Rennen ihr Fachabitur ablegen wird, will sich Nadine Rieder endgültig in Position bringen für den Saisonhöhepunkt: die Heim-EM in München.