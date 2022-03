Kapitän lässt Dampf ab: Sonthofens Wiedemann mit scharfer Ansage

Der 1. FC Sonthofen ist zum Auftakt der Gejagte. Kapitän Wiedemann warnt alle Faulpelze im Team und verrät, warum er im Winter schlaflose Nächte hatte.

Waldläufe, Kraftraumeinheiten und Testspiele sind vorbei. Ab Samstag zählt es für die Landesliga-Fußballer des 1. FC Sonthofen wieder. Und die Kicker aus der Kreisstadt sind heiß. Immerhin startet der FCS als Tabellenführer und damit als Gejagter in den Rest der Rückrunde. Ab 14 Uhr fordert das Team von Benjamin Müller den SV Aystetten in der Baumit-Arena. Für den dienstältesten Spieler beim FCS ist die Mission klar: „Titel und Aufstieg“, sagt Kapitän Manuel Wiedemann. Der 32-Jährige läuft seit elf Jahren für den 1. FC Sonthofen auf und erlebte schon die erste Blütephase des Clubs in der Bayernliga. Im Interview spricht Wiedemann über Druck, Erwartungshaltung und das Potenzial des Kaders.

Herr Wiedemann, vor 105 Tagen stand der FCS das letzte Mal in der Landesliga auf dem Platz. Wie groß ist die Vorfreude auf das Punktspiel?

Manuel Wiedemann: Die Vorfreude und vor allem die Spannung ist riesengroß. Man hat in unserem letzten Vorbereitungsspiel schon gespürt, dass wir eine starke Anspannung in der Gruppe haben und jeder noch eine Schippe drauflegt. Ich habe gesehen, dass wir in Sachen Einstellung noch einmal anziehen.

Vier Monate ohne Pflichtspiel, die Hindernisse durch die Pandemie: Wie weit weg war der Fußball im Winter?

Wiedemann: Fußball an sich gar nicht so weit, aber es überkommen mich immer wieder negative Gedanken bei der Erinnerung an die Vorsaison. Wir sind aufgrund des Koeffizienten nur Zweiter geworden. Wenn es jetzt nicht wieder losgegangen wäre, wären wir bei einem Abbruch wieder in dieser Situation gewesen. Ich habe ehrlich gesagt im Winter ein paar schlaflose Nächte gehabt. Das lässt uns nicht ganz los.

Ihr Trainer Benjamin Müller hat die Vorbereitung bewusst später angesetzt, um den Spielern etwas Luft zu geben. Wie wichtig war die Phase?

Wiedemann: Immens wichtig. Es ist gut, dass man mal ein, zwei Monate abschaltet und Abstand gewinnt, um wieder hungrig zu sein. Aber wir waren nicht untätig. Jeder hatte individuelle Pläne zu bearbeiten.

Woran haben Sie spielerisch gefeilt?

Wiedemann: Vor allen Dingen an den offensiven Standards, das war auch wichtig. Und im letzten Test gegen Mietingen haben wir drei Kopfballtore erzielt. Wir haben auch viel am Spielaufbau gearbeitet, obwohl wir durch Verletzungen lange ohne echten Stürmer trainiert haben. Fitnesstechnisch sind wir durch unsere eigenen Pläne auf Stand und topfit.

Und im mentalen Bereich? Schließlich legt Ihr Trainer großen Wert auf mentale Stabilität …

Wiedemann: In Sachen Teambuilding war durch die Pandemie nicht viel mehr drin als ein gemeinsamer Bundesliga-Abend. Aber mental sind wir stabil, weil jeder von uns ein klares Ziel verfolgt. Benji hat eine ernste Ansprache gehalten, weil wir die Situation kapieren müssen und einen Gang hochschalten sollten.

Sie sind also unzufrieden?

Wiedemann: Klar, wir hatten etwas Glück mit den Coronafällen. Aber alles in allem kann man nicht ganz zufrieden sein. Anfangs war der Schlendrian drin und das sieht man allein beim Blick auf die Ergebnisse.

Vier Pleiten in den ersten fünf Spielen.

Wiedemann: Das ist schlecht für das Gefühl. Auch die Trainingsbeteiligung war schon einmal besser. Aber unser Trainer hat eine deutliche Ansage gemacht – danach haben alle angezogen. Ich bin also guter Dinge.

Zum Schluss gab es in der Generalprobe ein 9:0 gegen den württembergischen Landesligisten SV Mietingen. Verleiht das Selbstbewusstsein oder besteht die Gefahr der Selbstüberschätzung?

Wiedemann: Es hat gutgetan, auch wenn der Gegner uns viel Raum gelassen und uns nie richtig gefordert hat. Trotzdem muss man auch erst neun Dinger machen. Wir wollten zu null spielen, wir wollten 90 Minuten Gas geben und das Tempo hochhalten. Wenn jeder das einordnen kann, sehe ich da keine Gefahr.

Nun kommt Aufsteiger Aystetten. Sie erinnern sich an das turbulente Hinspiel mit Gewitterunterbrechung und einem mühsam erkämpften 1:0-Sieg. Was nehmen Sie für Samstag mit?

Wiedemann: Das ist nicht zu vergleichen. Damals waren wir personell richtig gebeutelt. Auch ich habe nach nur einem Training komplett durchgespielt. Und gleichzeitig hat sich Aystetten inzwischen personell gut aufgestellt – auch auf der Trainerbank. Sie haben schon beim Auftaktsieg gegen Ichenhausen gezeigt, dass sie ein harter Brocken werden.

Ihr Kader ist kaum verändert. Wie gefällt Ihnen der Mix in der Kabine?

Wiedemann: Charakterlich einwandfrei, da tun auch die Jungen in der Gruppe gut. Aber das habe ich schon immer gesagt, der Teamspirit ist wahnsinnig gut. Da lasse ich nichts übers Team kommen.

Ihr Team hält eine Fabelserie mit 19 Spielen in Folge ohne Niederlage – wie sehr motiviert allein das schon?

Wiedemann: Ich denke nur daran, dass es noch 13 Spiele sind. Die will ich alle gewinnen. Dann erklärt es sich selbst, ob die Serie weitergeht.

Der FCS startet als Gejagter in den Rest der Rückrunde: Wie gefällt Ihnen diese neue Rolle?

Wiedemann: Wenn wir alles gewinnen, sind wir automatisch der Gejagte. Druck ergibt sich nicht – das spornt noch mehr an, den Platz nicht mehr abgeben zu wollen.

Der Club war lange zurückhaltend in der Zielsetzung für diese Saison. Trainer Benjamin Müller formulierte nun klar: Platz halten. Wie sehen Sie das?

Wiedemann: Eins zu eins auch so. Wenn man mit so einem Kader auf Platz eins steht, kann nur dies das Ziel sein. Jeder, der ein anderes hat, muss hinterfragen, wofür er spielt.

Wie thematisiert die Mannschaft das?

Wiedemann: Es ist immer mehr in den Vordergrund gerückt, was unser Plan ist. Aber man spürt, je weniger Spiele es werden, umso mehr zählt für uns nur noch Platz eins.

Teammanager Bernd Kunze hat in der Vorbereitung gesagt: „Durch Corona kann jedes Spiel das letzte sein. Und wir haben es in der Hand, dass wir oben stehen, wenn es so weit ist.“

Wiedemann: Es ist die Wahrheit. Man weiß nie was passiert, nach jedem Spiel kann Schluss sein. Jedes kann das Endspiel sein. Das ist allen klar geworden. Jeder, der nachlässt, der faul wird, hat hier nichts verloren. Aber bei uns hat jeder kapiert, dass wir Meister werden wollen.

Sie waren schon in den Bayernliga-Zeiten unter Kunze und unter Esad Kahric beim FCS. Welche Bedeutung hätte ein erneuter Aufstieg für den Club?

Wiedemann: Eine unglaublich große, das wäre besonders. Bei vielen Leuten im Verein würden im Falle des erneuten Aufstiegs Felsbrocken vom Herzen fallen. Und es wäre wichtig, gut und verdient, weil wir über Jahre gute Arbeit gemacht haben.