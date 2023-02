Ehepaar misshandelt Katzen: Tierhalteverbot ausgesprochen

Ehepaar schmuggelt zudem Drogen in eine Haftanstalt. Beide müssen sich vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Warum die Frau (36) ins Gefängnis muss.

07.02.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Wegen „folterähnlicher“ Quälerei von Katzen darf ein Ehepaar aus der Region keine Tiere mehr halten. Dieses Tierhaltungsverbot, so wurde in einer Verhandlung am Amtsgericht Sonthofen klar, sprach das Landratsamt Oberallgäu bereits Ende 2021 aus. Ein Amtstierarzt, der bei einer Gerichtsverhandlung gegen das Paar nun als Zeuge auftrat, sagte: „Das ist in meinem elfjährigen Staatsdienst einer der gravierendsten Fälle, die ich bearbeitet habe.“ Auch Richterin Brigitte Gramatte-Dresse verhängte nun ein Verbot der Tierhaltung – allerdings für vier Jahre.

