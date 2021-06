Kein massenhafter Fußballjubel im Oberallgäu

Public Viewing ist unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, doch Übertragungen in Kurhäusern und Kurparks wurden im Oberallgäu abgesagt. Wo man feiern kann.

09.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

In der Zeit vom 11. Juni bis zum 11. Juli jubeln auch im Oberallgäu wieder viele Fußballfans, wenn Thomas Müller, Timo Werner und Leroy Sané für die deutsche Mannschaft bei der Fußball-EM treffen. Nachdem die Inzidenzwerte im Oberallgäu gefallen sind, ist auch wieder kollektives Feiern möglich. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und in abgespeckter Form. Gastronomen verzichten bisher dennoch auf Public Viewing. Sie warten noch die weitere Entwicklung ab. In Kurhäusern und Kurparks werden während der EM abe keine Großbildschirme und Beamer aufgestellt.