Eine neue Kita ist in Wertach geplant - was mit dem Interimsbau passiert

Module werden wohl wieder abgebaut, eine neue Kita ist geplant. Jetzt aber fühlt sich im grauen Holzanbau eine Gruppe sehr wohl.

10.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

750.000 Euro stehen aktuell für eine neue Kindertagesstätte im Wertacher Haushalt bereit. Es gebe ein ausgewähltes Grundstück, aber noch bauplanungsrechtliche Probleme, sagte vor einigen Wochen Wertachs Hauptamtsleiter Jörg Meyer. Hintergrund ist, dass der kirchliche Kindergarten St. Ulrich aus allen Nähten platzt. Doch eine Erweiterung – zumindest für drei bis vier Jahre – ist bereits passiert: mit einem Anbau in Modulbauweise.

Kitaleiterin Veronika Schmid führt vom Haupteingang der Kita St. Ulrich über einen schmalen Gang, der ums Eck führt in einen großen, lang gestreckten Gruppenraum. Die Kita-Kinder, die dort gerade Brotzeit an runden Tischen machen, sagen, es sei toll im neuen Gruppenraum. Dort dominiert viel Holz, Kitaleiterin Schmid spricht vom „guten Schallschutz durch die spezielle Akustik-Holzdecke“. Das sei angenehm, ein gutes Raumklima. Alle fühlten sich wohl.

Kita in Wertach soll auf einem anderen Platz folgen

Von „Raumzellen“ spricht Mario Reisacher, Geschäftsführer von Geiger Holzsystembau in Wangen. Mehrere Kitas in Bayern und Baden Württemberg seien so konzipiert worden. In Wertach sei das eine individuelle Verfahrensweise: Zwei Module seien aneinandergereiht worden. Sie sind laut Reisacher zusammen 22 mal 4,35 Meter groß.

Es ist also ein lang gezogener Kita-Gruppenraum mit Fichtenholzwänden, Decke aus Weißtannenholz und einem Eichenboden: „Wir haben auf ein Holzumfeld geachtet“, sagt Reisacher. Außen ist ein sogenanntes „Klima-Split-Gerät“ angebracht. Das kann heizen oder kühlen.

Eine Heizung sei nicht eingebaut worden, weil das Gebäude nur einige Jahre bleiben und dann wieder zurückgebaut wird. Dann soll eine neue Kita auf anderem Platz folgen. Über die Bebaubarkeit gebe es bereits Gespräche mit dem Landratsamt, sagt Wertachs Bürgermeisterin Gertrud Knoll.

Mietvertrag mit Firma Geiger läuft drei Jahre

Wertach sei die letzten Jahre stark gewachsen. Im Baugebiet Linzenleiten wurden vor einigen Jahren mehr als 30 Grundstücke neu bebaut. Jetzt leben dort viele junge Familien – mit Kindern. Die brauchen Plätze in der Kita – oder auch in der Krippe beziehungsweise im Hort. Und weil sich ein Neubau nicht von heute auf morgen machen ließ, suchte die Gemeinde nach einer vorübergehenden Lösung und fand sie in einem modernen Anbau an den Kindergarten St. Ulrich. „Das ist eine qualitativ hochwertige, zweckdienliche und sehr gute Übergangslösung“, sagt die Bürgermeisterin. „Der Mietvertrag mit der Firma Geiger läuft drei Jahre mit anschließender Kaufoption.“

Die Miete werde bei einem Kauf angerechnet, betrage monatlich 2000 Euro. Und warum hat sich der Bau monatelang hingezogen? „Wir haben schlichtweg zunächst keine Firmen bekommen.“ Deshalb habe der gemeindliche Bauhof viele Arbeiten erledigen müssen.

