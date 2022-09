"Krise? Es ist kein Drama!" Sonthofer Volleys auf Fehlersuche

Drei Spiele, drei Pleiten: Der Fehlstart der AllgäuStrom Volleys Sonthofen in der 3. Liga ist perfekt. Kapitänin Katharina Schöll glaubt aber an ihr Team.

26.09.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Drei Spiele, drei Niederlagen – ein Punkt von möglichen neun. Ein Fehlstart, der nach Krise klingt. Der Auftakt in die neue Saison in der 3. Liga ist den AllgäuStrom Volleys Sonthofen spätestens durch die Heimniederlage gegen die DJK Augsburg-Hochzoll missglückt. Mit 2:3 (13:25, 26:24, 25:12, 16:25, 9:15) unterlag die Mannschaft von Trainerin Vanessa Müller im ersten Auftritt auf heimischem Parkett vor 200 Zuschauern in der Allgäu-Halle.

„Natürlich haben wir nicht erwartet, dass wir so einen Start hinlegen. Ein Traum ist das nicht. Aber es ist ehrlich noch nicht so, dass wir auf einem Level sind, an dem alles Hand in Hand funktioniert“, sagt Kapitänin Katharina Schöll und ergänzt mit Blick auf die Frage nach der Krise in Sonthofen: „Es ist absolut kein Drama, es muss sich niemand Stress machen. Wir werden am Zusammenspiel arbeiten – das ist im vergangenen Jahr ähnlich gelaufen. Und da haben wir uns auch schnell gefangen.“

Sonthofer Volleys: Nervosität beim ersten Heimauftritt

Gegen Augsburg erlebten die Volleys wie schon in Erfurt und Markkleeberg eine Partie mit etlichen Aufs und Abs. Die Schützlinge von Vanessa Müller konnten zwar nur phasenweise überzeugen, ließen aber dennoch Fortschritte im Vergleich zu den Niederlagen vom vorangegangenen Wochenende erkennen. Die Nervosität angesichts der beiden Pleiten zum Auftakt war den Sonthoferinnen in der heimischen Allgäu Sporthalle aber von Beginn an anzumerken. Unsicherheit und mangelndes Selbstbewusstsein auf Sonthofer Seite prägten den ersten Satz.

Den Oberallgäuerinnen gelang kaum etwas, die Augsburgerinnen spielten in ihrem ersten Saisonspiel frei auf. Allen voran Theresa Müller, die einige Jahre im Sonthofer Trikot aufschlug. Die 29-Jährige führte ihre Mannschaft zu einem nie gefährdeten 25:13 und wurde am Ende zur besten Spielerin gewählt. „Das ganze Spiel lief mit vielen Höhen und Tiefen – auf beiden Seiten. Aber der erste Satz war ein Totalausfall“, sagte Katharina Schöll. „Das erste Heimspiel ist immer besonders und wir haben einige Spielerinnen drin, die im vergangenen Jahr viel reinschauen durften – heute tragen sie mehr Verantwortung. Da hat man gerade bei den jüngeren Spielerinnen gespürt, dass die Nervosität eine Verunsicherung ausgelöst hat. Das hat sich aber zum Glück im zweiten Satz gebessert.“ Und zwar deutlich.

Deutliche Steigerung in Satz zwei und drei

Sonthofen ließ sich nicht vom Satzverlust beirren, spielte im zweiten Durchgang plötzlich befreit auf und ließ aufblitzen, welche Qualitäten in der Mannschaft stecken. Insbesondere Talent Alena Pauker erwischte einen starken Tag. Mit kraftvollen Angriffen setzte sie viele Glanzlichter und wurde am Spielende mit der silbernen MVP-Medaille belohnt.

Aber auch der gut aufgestellte Sonthofer Block mit Caro Strobl und Neuzugang Nell Pia Oswald trug dazu bei, dass Sonthofen über 12:9 und 17:13 mit 26:24 gewann. Das Team legte in Satz drei sogar noch einen Zahn zu, dominierte Augsburg, ließ den Gästen kaum Luft für eigene Aktionen und gewann über 6:1 und 12:3 mit 25:12 deutlich.

„Wir hatten eine Phase, in der sich alle Spielerinnen etwas zugetraut haben. Dann läuft der Laden auch“, sagte die 26-jährige Schöll. „Was in Satz vier passiert ist, wissen wir nicht genau.“ Denn einmal mehr ereilte das Spiel der Volleys ein Einbruch. Augsburg drehte auf – und die Partie. Die DJK holte die entscheidenden Bigpoints, stand stabiler im Block und gewann sehenswerte Angriffspunkte. Sonthofen verlor zwar Satz vier mit 16:25, führte aber im entscheidenden fünften Durchgang nach konzentriertem Beginn sogar mit 7:4. Doch in der Folge verließen das Team die Kräfte – Augsburg holte sich mit 15:9 den Sieg und die zwei Zähler.

Katharina Schöll: "Dann kommt Unsicherheit rein"

„Es hat sich nicht so angefühlt, als würde uns die Luft ausgehen. Aber vielleicht hatten wir tatsächlich Angst zu gewinnen – man beginnt nachzudenken, dann lässt man nach, Unsicherheit kommt rein“, ging Schöll auf Ursachensuche. „Und man muss dazu sagen, dass das Spiel vor allem für den Kopf sehr anstrengend war.“

Sonthofen, bei dem mit Caro Wycklicky, Emma Gröbl, Alina Scherzl sowie Neuzugang Greta Günnewig wie schon beim Saisonauftakt erneut ein Quartett verletzt oder verhindert fehlte, ergatterte zumindest den ersten Punkt der jungen Saison. Zeit genug, um die Blessuren auszukurieren und das Zusammenspiel zu verfeinern, bleibt Müllers Schützlingen: bis zum 15. Oktober und dem Duell mit Eibelstadt. Es wird der nächste Auftritt in eigener Halle ...