Landtagsabgeordneter Leopold Herz begrüßt den Wolf-Abschuss

Nach längerer Diskussion darf der Wolf in Oberbayern getötet werden. Das beschäftigt auch die Oberallgäuer Landwirte und Politiker.

21.01.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die Erlaubnis zum Abschuss eines Wolfes im oberbayerischen Traunstein beschäftigt auch viele Menschen im Oberallgäu. Schließlich sind vor allem bei Landwirten die Bilder von Kälbern und Schafen noch im Gedächtnis, die in den Jahren 2018 und 2020 in Wertach und Immenstadt von einem Wolf gerissen wurden. Aufgeschreckt hat sie zudem die Mitteilung des Landesamts für Umwelt, dass im Oberallgäu ein Wolf heimisch geworden ist. Dr. Leopold Herz ( Wertach), Landtagsabgeordneter der Freien Wähler und Vorsitzender des Agrarausschusses im Bayerischen Landtag, begrüßt es, dass im Landkreis Traunstein der Wolf getötet werden darf.

Entscheidung künftig schneller fällen

Dieser hat dort mehrere Tiere gerissen und ist in Siedlungen gesichtet worden. „Ein Miteinander zwischen Weidewirtschaft und Wolf im Alpenraum ist nicht möglich. Schutzzäune und Herdenhunde sind in den Weidegebieten des Alpenraumes nicht umsetzbar und werden zudem den Wolf nicht aufhalten können“, sagt Herz. Er fordert Entnahmen, wo die Alpwirtschaft durch Wölfe gefährdet sei. Die Entscheidung zum Abschuss müsse in Zukunft schneller vonstattengehen: „Ansonsten ist der Wolf über alle Berge“.

