Ulrike Müller (Freie Wähler) im Interview: Die Landwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler

Ulrike Müller (Freie Wähler) aus Missen ist seit zehn Jahren im EU-Parlament für die Freien Wähler. Jetzt möchte sie ihre Erfahrungen in Bayern einbringen.

Frau Müller, Sie kommen zurück in die politische Heimat. Dabei waren Sie vor zehn Jahren zum zweiten Mal in den Landtag und später ins EU-Parlament gewählt worden. Sie haben sich für Brüssel entschieden, warum?

Müller: Ich wollte mich damals der Herausforderung stellen und die bayerischen Anliegen in der EU besser platzieren. Rückblickend kann ich sagen, dass mir das durchaus in vielen Fällen gelungen ist. Wichtig ist es zudem ein Netzwerk zu schaffen, auch über die europäischen Institutionen hinaus. Jetzt ist es an der Zeit, einen Wechsel zu vollziehen, frischer Wind und neue Ideen können nirgends schaden. Ich habe allerdings auch nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich nicht länger als zwei Wahlperioden in Brüssel bleiben werde.

Mit ihrem Mann haben Sie früher in Missen/Wilhams einen Milchviehbetrieb bewirtschaftet. Sehen Sie sich als eine Vertreterin der bäuerlichen Landwirtschaft?

Müller: Ich sehe es als Auszeichnung an, auch international als eine Vertreterin dieser Strukturen betrachtet zu werden. Die Landwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler um ländliche Räume lebenswert zu halten. Hier geht es um viel mehr als „nur“ Lebensmittelproduktion. Ohne Lebensmittelverarbeitung wäre auch das Allgäu nie zu einem internationalen Zentrum der Verpackungsindustrie geworden. Und ohne gepflegte Kulturlandschaft würde der Tourismus leiden. Die dringend notwendigen Fachkräfte des Mittelstands und der Industrie kommen nicht zuletzt wegen des Umfelds ins Allgäu.

Zudem sind Sie in der Stadt aufgewachsen, in Augsburg in einem Unternehmerhaushalt. Wie hat Sie das geprägt?

Müller: Meine Eltern haben einen Handwerksbetrieb aufgebaut, den heute mein Bruder führt. Ich habe erlebt, was es bedeutet, selbständig zu sein und auch selbst für seine Entscheidungen geradezustehen. Als Mittelständler übernimmt man nicht nur für sich die Verantwortung, sondern auch für die Mitarbeiter im Unternehmen. Bevor der Staat etwas verteilen kann, muss es erst erwirtschaftet werden. Eine Erkenntnis, die scheinbar nicht bei allen deutschen Politikern von Kindesbeinen an gereift ist.

Was halten Sie von einer Quote in der Politik?

Müller: Ich halte nichts von Quoten in dieser Frage. Ich bin für Gleichberechtigung. In der Realität muss sich jeder, der ein öffentliches Amt übernimmt in der politischen Praxis durchbeißen und sich bewähren. Wer das nicht aushält, wird scheitern, egal welchen Geschlechts und ob mit oder ohne Quote.

Und was sagen Sie zum Gendern?

Müller: Ich bin der Meinung mehr Gelassenheit würde der Gleichberechtigung mehr helfen als die Holzhammermethode. Sprache ist gewachsen, gerade im Allgäu ist das gut nachvollziehbar. Ich halte nichts davon mit missionarischem Eifer und ideologischem Antrieb die Menschen zu bevormunden.

Wie beurteilen sie die „Flugblatt-Affäre“ um Hubert Aiwanger?

Müller: Persönlich ist Hubert Aiwanger mit seiner Familie tief getroffen. Er hat sich distanziert und entschuldigt, das war auch absolut notwendig und wichtig. Er hat in diversen Gesprächen nachvollziehbar dargestellt, dass er dieses Papier nicht verfasst hat.

Zur Person: Ulrike Müller (60) Die Direktkandidatin der Freien Wähler ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von Beruf ist sie Bäuerin. Sie war bereits von 2008 bis 2014 Abgeordnete im Bayrischen Landtag. 2014 wurde sie bei der Europawahl in das Europäische Parlament gewählt. Sie setzt sich besonders für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft ein.