Lauf mit Herz: Burgberger Volleyballerinnen beim "Wings for Life Run"

Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg beteiligen sich beim globalen „Wings for Life-Run“. Sogar eine Rollstuhlfahrerin ist dabei.

18.05.2021 | Stand: 15:10 Uhr

184 .236 registrierte Teilnehmer auf der ganzen Welt machten sich gleichzeitig auf, um beim „Wings for Life World Run“ vor einem virtuellen Verfolger-Fahrzeug für den guten Zweck davon zu laufen. Und mit ihnen auch die 13 der Burgberger Bayernliga-Volleyballerinen, die nur allzu gern der Tristesse des monatelangen Online-Trainings entkommen wollten.

Mit dem Versuch, in einer App möglichst lange vor dem imaginären „Catcher Car“ zu bleiben, sammeln bei dem Event zehntausende Läufer und „Rolli“-Fahrer Geld für die Rückenmarksforschung, um zu helfen, Querschnittslähmung künftig heilen zu können. Weltweiter Startschuss für alle Teilnehmer war um 11 Uhr nach UTC-Weltzeit, sodass sich die Burgbergerinnen am bisher wärmsten Tag des Jahres um 13 Uhr Ortszeit – coronakonform in Zweierteams – von der Grüntenhalle in Burgberg aus auf die virtuelle Verfolgungsjagd begaben.

Milena Bauch begleitet Rollstuhlfahrerin

Parallel startete Zuspielerin und Co-Trainerin Milena Bauch mit der Team-Kapitänin des virtuellen Laufteams, der paralympischen Monoski-Rennläufer Sarah Hundert aus Lichtenstein, auf einen rollstuhlgerechten Rundkurs. Und auch wenn die Temperaturen allen zu schaffen machten, waren nach dem Erreichen der individuellen Ziele durchweg zufriedene Mienen zu beobachten.

Denn das „Team Lichtenstein“ um die im Rollstuhl teilnehmende Sarah Hundert, dem sich die Burgbergerinnen angeschlossen hatten, konnte neben den 1400 zurückgelegten Kilometern auch über 6000 Schweizer Franken für die Rückenmarksforschung errollen und erlaufen. Mit dem „Wings for Life Run“ 2021 konnte im Gesamtergebnis sogar die bisher überragende Summe von über 4,1 Millionen Euro für die weitere Forschung zur Heilung von Querschnittslähmung gesammelt werden.

Zukunft der Burgbergerinnen offen

Wie es indes für die Burgberger Volleyballerinnen nach dem virtuellen Training durch die einschneidenden Einschränkungen der vergangenen Monate in der kommenden Saison weitergehen wird, ist aktuell noch unklar. Grundsätzlich hat die Mannschaft nach dem vorzeitigen coronabedingten jähen Saisonende das Recht ein weiteres Jahr in der Bayernliga Süd zu spielen.

Allerdings gilt es für die Verantwortlichen zuvor, einige Abgänge, Ausfälle und Unsicherheiten im Kader zu kompensieren. Daher ist eine abschließende Entscheidung noch nicht gefallen. Bis Ende Mai jedoch soll diese gemeinsam mit dem Team getroffen werden.