Wanderweg am Grünten wegen Steinschlaggefahr gesperrt

Eine Wanderin ärgert sich, dass ein auf Wanderkarten eingezeichneter Weg zur Alpe Zweifelgehren blockiert worden ist. Es gebe aber vorher keinen Hinweis darauf.

20.08.2023 | Stand: 07:33 Uhr

„Total ärgerlich“ findet es eine 52-jährige Oberallgäuerin, dass der Weg zur Zweifelgehrenalpe an der Burgberger Grüntenseite durch abgestorbene Äste und Baumreste blockiert ist. Zuvor aber gebe es keinen Hinweis darauf. Bürgermeister André Eckardt sagt dazu: „Das ist kein offizieller Wanderweg, seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr.“

Wanderweg am Grünten gesperrt: Wanderin spricht von "Willkür"

Wer aber eine alte Karte benutzt, der findet den Weg dort rot gestrichelt eingezeichnet. Die 52-Jährige zeigt auf ihre Wanderkarte, sagt auch, dass am Gasthof „Alpenblick“ eine Wandertafel sei, auf der dieser Wanderweg ebenfalls rot gestrichelt markiert sei. Sie ärgert sich über die Willkür, diesen „öffentlichen Wanderweg“ einfach zu blockieren. (Lesen Sie auch: Wandern im Allgäu: Fünf schattige, kühle Touren)

Zweifelgehrenweg: Wanderer kam unter eine Lawine

Carmen Bachmann von der Touristinfo begründet die Sperrung damit, dass der Zweifelgehrenweg extrem steinschlaggefährdet sei. „Das Begehen des Weges ist somit lebensgefährlich.“ Es gebe schon viele Jahre kein Wanderwegschild mehr dorthin. Der Bürgermeister ergänzt, vor vielen Jahren sei dort, „allerdings im Winter, ein Wanderer unter eine Lawine und ums Leben gekommen“. (Mehr über den Grünten erfahren Sie hier.)

Der noch ersichtliche Pfad soll zurückgebaut werden. Das sei auch Konsens in der Fachgruppe Besucherlenkung am Grünten, initiiert vom Landratsamt. „Oben am Jägerdenkmal kommt eine Tafel hin, dass man nur Richtung Kranzegg und Rettenberg absteigen soll oder eben übers Grüntenhaus beziehungsweise über die Schwandalpe“, sagt der Rathauschef.

Was passiert mit dem Wanderweg am Grünten?

Er rät allen Wanderern, sich an die Beschilderung zu halten. Das sei auch im Sinne des Wilds. Das werde am Grünten auch im Winter zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgescheucht. Das müsse künftig verhindert werden. Der Besucherlenkung werde großer Stellenwert beigemessen. Die Gemeinde Burgberg ist, wie Rettenberg auch, eine Beitrittskandidatin für den Naturpark Nagelfluhkette.

Zurück zur Alpe Zweifelgehren. „Um zu verhindern, dass Wanderer, die sich im Grüntengelände nicht auskennen, unbedarft diesen Weg nutzen, wurden Äste und Zweige dorthin gebracht und so eine Sperrung demonstriert“, sagt Bachmann. Der steinschlaggefährdete Weg sei „immer noch ersichtlich und werde leider auch weiterhin rege genutzt“. In Kürze sollen am oberen und unteren Ende des Weges aber Stopp-Tafeln angebracht werden, die auf die Steinschlaggefahr am Weg hinweisen.

