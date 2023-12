Erste Loipen im Oberallgäu am Wochenende gespurt

Im schneesicheren Balderschwang sind nahezu alle Loipen präpariert. Aber auch anderswo im Oberallgäu sind schon Strecken für Langläufer bereit. Ein Überblick.

01.12.2023 | Stand: 22:25 Uhr

Gespurte Langlaufloipen bei Balderschwang

Dorfloipe: Eine leichte Runde für Einsteiger und Familien, die 1,7 Kilometer lang ist. Einstieg ist in der Dorfmitte

Gschwendloipe: Die 7,7 Kilometer lange Streck reicht bis an die österreichische Grenze

Riedbergpassloipe: Diese Runde ist insgesamt vier Kilometer lang und führt entlang der Bolgenauch

Wäldeloipe: Auch diese Loipe misst etwa vier Kolmeter läuf an der Bolgenauch

Hinterer Scheuenloipe: Diese Strecke wegen viel Steigung und Gefälle für Fortgeschrittene geeignet

Vordere Scheuenloipe: Ein kleiner Rundkurs mit einer verhältnismäßig langen Abfahrt

Wenn es regnet, können Langlaufloipen nicht präpariert werden. Deshalb seien die offenen Strecken an einem regnerischen Freitag innoch auf dem Stand vom Vortag, heißt seitens der Tourist-Information. In Balderschwang, das 200 Meter höher als Oberstdorf liegt, ist die Lage ganz anders. Der Regen ist hier Schnee und nahezu alle Loipen in dem schneesicheren Ort sind frisch präpariert, meldet die Gäste-Information. Für Samstag und Sonntag seien die Wetteraussichten aber auch in Oberstdorf besser. Langläufer können sich am Wochenende also auf beste Bedingungen auf den Strecken freuen. Eine Auswahl der ersten Loipen im, die bereits gespurt und begehbar sind (Stand 1. Dezember):

Außer der populären Grenzlandloipe zwischen Balderschwang und Hittisau (41 Kilometer) und der Skatingloipe Dorf-Scheuen sind in Balderschwang alle Loipen begehbar.

Offene Langlaufloipen bei Oberstdorf

WM-Loipen: Start am Langlaufstadion Ried. Samstag und Sonntag sind 6,5 der 10 Kilometer gespurt.

Oberstdorf Rundkurs: Mehrere Einstieg nahe des Ortskerns. Der Rundkurs ist am Wochenende bis zur Meyersoygasse gespurt (2,6 Kilometer).

Der Rest der Loipen bei Oberstdorf wird laut Tourist-Info am Wochenende nicht präpariert sein.

Weitere offene Langlaufloipen im Oberallgäu

Loipe Gunzesried: Es gibt insgesamt vier verschiedene Runden, die sich talwärts Richtung Kühberg ziehen.

Öschloipe: Einfache Runde bei Burgberg (5,1 Kilometer). Einstieg am Parkplatz des Familien-Vitalpark.

Loipe Rehmadmoos: Die kurze als leicht eingestufte 1,7 Kilometer lange Loipe befindet sich beim Ortsteil Gunzesried-Säge.

Sonnenloipe Sonthofen: Start am Parkplatz an der Baumit-Arena möglich. Führt Richtung Altstädten

Loipe Hinang: Ruhige, schön gelegene Runde nahe Hinang. Parkmöglichkeit am Parkplatz Hinanger Steige

Goldbachloipe: Auch die kurze (ein Kilometer) Runde bei Bolsterlang ist bereits gespurt

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

