Die Termine: In diesen Orten im südlichen Oberallgäu werden Maibäume aufgestellt

Maibaum-Aufstellen und Maibaumfeste haben Tradition im Oberallgäu. Nach Corona ist es wieder so weit. Doch wann? Die Termine von Oberstdorf bis Waltenhofen.

27.04.2022 | Stand: 11:02 Uhr

Das Maibaum-Aufstellen hat im Allgäu Tradition. Es soll in der Regel am 1. Mai, am Tag nach der sogenannten Freinacht, den Zusammenhalt und den Wohlstand einer Gemeinde zum Ausdruck bringen. Nachdem die Feste 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, finden heuer wieder mehrere Veranstaltungen statt.

Maibaum-Aufstellen: Die Termine für das südliche Oberallgäu 2022

Mehrere Städte und Gemeinden im südlichen Landkreis Oberallgäu haben unserer Redaktion die Termine ihrer Maibaum-Feste gemeldet. Hier ein Überblick, wann und wo die Maibäume aufgestellt werden:

Veranstaltungen am Sonntag, 1. Mai:





Bad Hindelang : 11.00 Uhr am Hotel Wiesengrund Unterjoch : 10.30 Uhr am Gemeindehaus

: 11.00 Uhr am Hotel Wiesengrund Balderschwang : 11.30 Uhr am Feuerwehrhaus

: 11.30 Uhr am Feuerwehrhaus Blaichach : Bihlerdorf : 11.30 Uhr am Dorfplatz Gunzesried : 13.00 Uhr am Kappelbichel

: Burgberg : 13.30 Uhr am Dorfplatz

: 13.30 Uhr am Dorfplatz Fischen : 11.00 Uhr am Haus des Gastes in Langenwang

: 11.00 Uhr am Haus des Gastes in Immenstadt : Akams : 11.00 Uhr am Parkplatz „Zum Lustigen Hirsch“ Knottenried : 11 Uhr am Dorfplatz Stein : 13.00 Uhr am Dorfplatz

: Jungholz : 14.00 Uhr am Feuerwehrhaus

: 14.00 Uhr am Feuerwehrhaus Oberstaufen : 10.00 Uhr im Oberstaufen-Park am Kurhaus sowie um 12.00 Uhr an der Schlemmeria im Moos (Oberstaufner Fanclub „Land it Luck“) Thalkirchdorf : 10.30 Uhr am Festsaal

: 10.00 Uhr im Oberstaufen-Park am Kurhaus sowie um 12.00 Uhr an der Schlemmeria im Moos (Oberstaufner Fanclub „Land it Luck“) Oberstdorf : 10.00 Uhr An der Alpenrose in Tiefenbach

: 10.00 Uhr An der Alpenrose in Ofterschwang : 11.00 Uhr an der Gästeinformation Hüttenberg : 13.00 Uhr im Ort

: 11.00 Uhr an der Gästeinformation Sonthofen : 11 Uhr am Marktanger

: 11 Uhr am Marktanger Waltenhofen : Hegge : 10.00 Uhr im Pausenhof der Schule Martinszell : 13.00 Uhr am Pfarrheim Memhölz : 13.00 Uhr an der Kirche Niedersonthofen : 10.30 Uhr vor dem Gasthof „Zur Krone“ Rauns : 11.00 Uhr am Gasthaus „Burg“ Walkarts : 13.00 Uhr im Ort

: Weitnau : 13.30 Uhr am alten Feuerwehrplatz Sibratshofen : 14.00 Uhr am Dorfplatz Wengen : 13.30 Uhr im Ort

: 13.30 Uhr am alten Feuerwehrplatz Wertach: 13.00 Uhr Festzug zum Dorfanger mit Frühjahrsmarkt (ab 8 Uhr)

Maibaum-Aufstellen am Sonntag, 8. Mai:

Blaichach: 11.00 Uhr am Feuerwehrhaus

(Quelle: Veranstalter, ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Lesen Sie dazu auch: Maibaum, Maitanz, Maiandacht: Traditionen und Bedeutungen