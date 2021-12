Mama-Glück und die Sehnsucht nach Gänsehaut: So lebt Volleys-Star Hana Thom heute

Hana Thom hat Volleyball in Sonthofen über ein Jahrzehnt geprägt. Heute geht die 35-Jährige in ihrer Rolle als Mutter auf. Aber besondere Momente fehlen ihr.

17.12.2021 | Stand: 18:57 Uhr

Es war das größte Spiel in der Geschichte Sonthofens. Und es sollte ein letztes Mal noch die große Bühne für eine der Besten der Sonthofer Sportgeschichte werden. 25. März 2017: Das Rekordspiel zwischen den AllgäuStrom Volleys Sonthofen und der DJK München-Ost: 1280 Zuschauer sehen das Duell der 2. Bundesliga – eine historische Marke. Es ist der letzte Auftritt von Hana Thom im Sonthofer Trikot. Auf dem Parkett in der Allgäu-Halle, das über ein Jahrzehnt lang Schauplatz ihrer sportlichen Klasse war. In 168 Spielen in der 1. und 2. Liga. Dass die damals 30-Jährige an diesem Abend aufgrund einer am Abend zuvor zugezogenen Sprunggelenkverletzung keine Sekunde auf dem Feld steht, schmälert die Emotionalität der Verabschiedung der „großen Blonden“ nicht.

Hana Thom: "Es fühlt sich wie ein anderes Leben an"

„Es kommt immer wieder viel in mir auf, wenn ich an diesen letzten Abend zurückdenke. Wenn ich an all die wunderbaren Gesten in Sonthofen denke“, sagt Thom. „Aber im Alltag fühlt es sich inzwischen wie ein anderes Leben an. Zu weit weg ist der Volleyballsport heute für mich – zumindest, was meine aktive Zeit betrifft.“ Die außergewöhnliche Geschichte Hana Kovarovas, wie sie vor der Hochzeit mit ihrem Mann Ben Thom hieß, die in zwei Meisterschaften in der 2. Liga (2007 und 2017) und in der Blütezeit der Bundesliga gipfelte, beginnt 2006.

Ab 2006 war Hana Thom für ein Jahrzehnt nicht mehr aus dem Sonthofer Spiel wegzudenken. Die schlaggewaltige Angreiferin feierte 2007 die Meisterschaft in der 2. Bundesliga und wiederholte das Kunststück 2017 an der Seite von Veronika Kettenbach und Marion Schütze. Heute lebt Hana Thom mit ihrem Mann Ben und Sohn Charly in Feldkirchen-Westerham. Bild: Ronald Maior

Als 19-Jährige war Hana Kovarova nach Sonthofen gekommen und verstärkte mit Lina Hummel und Loraine Neumann die aufstrebenden Sonthoferinnen – das Trio sollte eine Dekade des Sonthofer Sports prägen. Doch nach den ersten Jahren im Allgäu zwangen etliche gesundheitliche Rückschläge Thom immer wieder zu Auszeiten. 2011 musste die 1,87 Meter große Angreiferin wegen eines Fersensporns Monate aussetzen. Nach einem Zwischenstopp in Unterhaching fand Thom den Weg zurück nach Sonthofen, wo die sportlich und menschlich prägendsten Jahre warteten; in beiden Extremen.

Drama-Saison 2016, furioses Meisterjahr 2017

2016 musste Thom in einer schwachen Saison, an deren Ende fast der Abstieg aus der 2. Liga stand, den Löwenanteil der Verantwortung tragen. Dann wiederum folgte die furiose Meister-Saison 2017. Doch die Blessuren nahmen zu, vor allem der Rücken bereitete der Ausnahme-Spielerin zunehmend Probleme, sodass sich Thom 2017 zum Rückzug entschloss. „Elf Jahre sind eine unheimlich lange Zeit, ein Lebensabschnitt. Ich hatte eine geile Zeit mit vielen Höhen und ein paar Tiefen. Die Volleyball-Familie in Sonthofen wird immer einzigartig bleiben“, hatte Thom damals gesagt. „Darum fällt mir dieser Schritt schwer. Aber es ist Zeit für einen neuen Abschnitt.“

Lesen Sie auch

Transferhammer FC Memmingen verpflichtet Ex-Bundesligaprofi Dominik Stroh-Engel

Und dieser hat den Fokus der 35-Jährigen neu geschärft. Zwar lief Thom nach ihrem Abschied aus Sonthofen in Addition noch eine gesamte Saison beim TSV Unterhaching in Regionalliga und später in der 3. Liga auf – doch 2019 folgte der endgültige Rücktritt. „Ich habe wahnsinnige Schmerzen im Rücken bekommen und konnte auch die alltäglichen Dinge nicht machen“, sagt Thom. „Da habe ich gespürt, dass es nicht mehr geht.“ Eine bedrückende Erkenntnis für Hana Thom, die die Vollblutvolleyballerin noch heute schwer mitnimmt. „Ich bin ehrlich gesagt noch immer in der Findungsphase. Es ist schwierig, ein neues Hobby zu finden, wenn das fehlt, was einem über so viele Jahre so großen Spaß bereitet hat“, sagt sie. „Aber mein Leben erfüllt mich. Ich gehe in meiner neuen Rolle auf.“ In der Rolle als Mutter.

Bilderstrecke

Volleyball-Euphorie in Sonthofen

1 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 2 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 3 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 4 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 5 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 6 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 7 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 8 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 9 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 10 von 10 Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold Die AllgäuStrom Volleys stehen ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, dass die Zuschauer in Massen zu den Spielen kommen: Am Samstag verfolgten knapp 1.300 Fans den 3:1-Sieg gegen München-Ost - so viele wie nie zuvor! Außerdem wurden drei verdiente Spielerinnen verabschiedet - und Kapitän Veronika Kettenbach unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. Wir zeigen Dir die zehn besten Bilder des Volleyball-Feiertags in Sonthofen. Bild: Dominik Berchtold 1 von 10 Volleyball In der Allgaeu Sporthalle in Sonthofen. AllgaeuStrom Volleys vs DJK Sportbund Muenchen-Ost (3:1)Loraine Neumann Bild: Dominik Berchtold Volleyball In der Allgaeu Sporthalle in Sonthofen. AllgaeuStrom Volleys vs DJK Sportbund Muenchen-Ost (3:1)Loraine Neumann Bild: Dominik Berchtold

Im Frühjahr 2019 kommt Sohn Charly

Im Frühjahr 2019 kam Sohn Charly auf die Welt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ben Thom – die beiden heirateten 2016 – lebt die kleine Familie Thom in Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim. Die Sportwissenschaftlerin ist im Bereich der Sporttherapie in einem Reha-Zentrum in München tätig. „Es ist wunderschön als Mama – gerade jetzt, wo Charly in einem wahnsinnig aufregenden Alter ist“, sagt Thom. „Wir unternehmen viel draußen, haben hier Kontakte geknüpft. Es ist wichtig, ein Umfeld zu finden.“ Eben jene Dinge, die ihr der Volleyballsport über Jahre täglich gegeben hat. Der Bezug zu ihrem Sport schwindet zunehmend – obwohl ihr Mann Ben noch mit 39 Jahren für den TSV Unterhaching in der 1. Bundesliga aufschlägt.

„Ich bin gespannt, ob Hana ohne Volleyball leben kann. Dieser Abschnitt war so prägend für sie und sie weiß, was Sonthofen für sie getan hat – und umgekehrt“, hatte Teamkollegin Loraine Neumann beim Abschied gesagt, zu der sie, wie zur besten Freundin, Lina Hummel, noch Kontakt hat. „Auch wenn man ihre Emotionen nicht immer sieht. Sie ist eine stille Kämpferin.“

Und so macht Hana Thom auch kein Geheimnis daraus, dass sie noch heute mit den körperlichen Folgen der aktiven Zeit, aber auch mit den emotionalen des Abschieds zu kämpfen hat. „Es ist erschreckend, wie die körperlichen Nachwehen in den Alltag eingreifen“, gesteht Thom. „Ich versuche, mich in unserem Fitnessraum im Keller fitzuhalten. Aber das Emotionale ist ehrlich auch sehr hart. Ich habe es mir nicht so schwer vorgestellt, eine neue Leidenschaft zu finden.“

Das Zugehörigkeitsgefühl in einer Mannschaft, die Dynamik, im Kollektiv Probleme lösen zu wollen, fehlen der langjährigen Sonthofer Leistungsträgerin merklich. „Es ist im Grunde genommen die Sehnsucht nach Gänsehaut“, sagt Hana Thom. „Ich habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, dass ich irgendwann noch einmal irgendwo ein wenig spielen kann. Dafür hat mir der Sport zu viel in meinem Leben gegeben.“