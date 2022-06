Maschinenbauer zieht aufs Voith-Gelände in Sonthofen

BBS Automation aus Blaichach nutzt freie Produktionshallen in Sonthofen. Wann es so weit ist und was der Betriebsleiter sich von Sonthofen erwartet.

24.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Blaichach/Sonthofen BBS Automation zieht von Blaichach auf das Voith-Gelände. Ober der Firmensitz auch von Blaichach nach Sonthofen verlagert wird, steht noch nicht fest. „BBS und Voith werden Nachbarn“, gibt das Unternehmen (früher Behr Systems) in einer Pressemitteilung bekannt. Die Gesellschaft nennt „Platzmangel, ohne Möglichkeiten der Erweiterung“ als Grund für den Umzug. Der Maschinenbauer ist unter anderem in den Bereichen E-Mobilität, Optik und Medizintechnik tätig und liefert Automatisierungslösungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.