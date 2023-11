Mehr geflüchtete Kinder im Oberallgäu erwartet

Im Moment muss das Jugendamt sich um knapp 60 Jugendliche kümmern, die allein ankommen. Ende 2024 werden es mehr als 100 sein. Folgen fürs Betreuungsangebot.

25.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das Kreisjugendamt rechnet damit, dass deutlich mehr geflohene Kinder und minderjährige Jugendliche ins Oberallgäu kommen werden, die die Unterstützung des Jugendamts benötigen. "Wir erhalten seit Monaten Zuweisungen von unbegleiteten Jugendlichen", erklärte Kreisjugendamt-Leiterin Claudia Ritter dem Jugendhilfeausschuss. Derzeit seien knapp 60 im Oberallgäu. Ritter geht davon aus, dass es bis Ende 2024 an die 100 sein werden, wofür Kommunen und Kreis mehr Betreuungsplätze und mehr Peronal benötigten. Das sagt die Landrätin zum Asyl-Kompromiss.

Gemeinde und Städte müssten sich auf einen höheren Bedarf an Kita-Plätzen einstellen, erklärte die Oberallgäuer Jugendamtsleiterin. Entsprechend werde es auch mehr Anträge auf Kindergartenförderung geben. Ritter rechnet außerdem mit mehr Beratungen und Jugendhilfemaßnahmen. Auch Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung werden laut Landratsamt wohl zunehmen - etwa, wenn der Verdacht geäußert wird, dass ein Kind nicht ordnungsgemäß versorgt oder misshandelt wird.

Mehr Plätze schaffen

Weil jeden Monat mehr unbegleitete Kinder und Jugendliche ins Oberallgäu kommen, müsse man weitere stationäre Plätze schaffen, erklärte Ritter. Dazu seien Immobilien und Fachkräfte nötig. Das Gelbe Haus in Blaichach steht nicht mehr zur Verfügung. Kreisrätin Elfriede Roth (Grüne) wies darauf hin, dass die Unterkunft in der Jägerkaserne in Sonthofen jetzt schon voll belegt sei. Darin leben laut Ritter auch Heranwachsende, die schon ausziehen dürften, aber keine eigene Unterkunft finden. "Das scheitert an Alternativen", betonte sie.

In Zukunft werde das Jugendamt im Sozialdienst, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und den Vormundschaften mit mehr Fällen zu tun haben, so Ritter weiter. Im Unterstützungsbedarf von Kindern und Familien in den Erwachsenenunterkünften brauche es aber keine klassischen Jugendhilfenmaßnahmen, sondern neue Lösungen, die niedriger ansetzen, erklärte sie. Positiv sei, dass sich zahlreiche ehemalige unbegleitete Minderjährige nun in der Betreuung oder beim Dolmetschen engagieren. "Das hilft uns in den Einrichtungen", sagte die Jugendamtsleiterin. Die Ehemaligen könnten die Minderjährigen auch "einnorden, wenn sie etwa im 17-jährigen Leichtsinn über die Strenge schlagen", erklärte sie.

Schwierigkeiten bereitet dem Landkreis laut Ritter die Kostenerstattung des Bezirks Schwaben, Das binde Personalkapazitäten der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und schmälere möglicherweise die Einnahmen des Landkreises. Wenn man sich nicht einigen könne, werde der Landkreis eventuell klagen, kündigte die Jugendamtsleiterin an. Zum Flüchtlingsgipfel