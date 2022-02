Was wir essen, beeinflusst wesentlich unser Wohlbefinden. Ernährungswissenschaftlerin Gesa Meyer gibt in Oberstaufen Tipps, welche Lebensmittel gesund sind.

16.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zucker versteckt sich in zahlreichen Lebensmitteln, Weizen gilt sowieso als das neue Gift. Und wie gesund sind tierische Lebensmittel, die Schlaganfall, Herzinfarkt und Gicht begünstigen sollen? Wir fragten Diplom-Ökotrophologin Gesa Meyer. Die 53-Jährige referiert im Rahmen von „30 Jahre Schroth-Heilbad“ in Oberstaufen in den nächsten Wochen unter anderem über gesunde Ernährung. Noch bis zum März gibt es weitere Vorträge zum Thema Vitalität im Staufner Kurhaus.