250 Kinder lernen in Sonthofen spielerisch das Weltall kennen

250 Kindergartenkinder schauen durch ein Teleskop oder basteln Sternschnuppen. Der Landkreis will das technische Potenzial der Kinder früh fördern.

09.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Der Planet heißt wie ein Schokoriegel.“ Diesen Tipp gab Dr. Thomas Eimüller bei der Frage, welcher Planet im Sonnensystem nach der Erde kommt. An Eimüllers Station durften ihn die 250 Kinder, die am „Tag der kleinen Forscher im Oberallgäu“ teilnahmen, mit Fragen zum Weltall löchern. Bei der Veranstaltung im Landratsamt in Sonthofen erhielten die Kinder unter dem Motto „Abenteuer Weltall – komm mit!“ an acht Stationen spielerisch einen Einblick in das Gebiet der Astronomie. Die Organisation des Tags fand aufgrund des MINT-Projekts des Landkreises statt.

MINT-Angebote sollen Abwanderung von Fachkräften vorbeugen

Der Landkreis zielt mit der Initiative „MI(N)Teinander in die Zukunft“ darauf ab, junge Oberallgäuer in Berührung mit MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu bringen, sie dafür zu begeistern und damit auch die Abwanderung aus der Region einzudämmen. Seit Herbst vergangenen Jahres ist Anne Henning als MINT-Managerin für dieses Projekt zuständig. Die gelernte Lehrerin schafft in ihrer Funktion beispielsweise MINT-Angebote für Kinder, Jugendliche und Schulklassen und kümmert sich um die Bildung von Lehrern, Erziehern und Familien in dem Bereich.

250 Kinder strömen durchs Landratsamt

Kitas aus dem ganzen Oberallgäu kamen nun nach Sonthofen – beispielsweise aus Immenstadt, Oberstdorf und Haldenwang. Die Mädchen und Buben strömten durch die Stockwerke und Innenhöfe des Landratsamts von Station zu Station. Zum Beispiel entdeckten sie mit einem Teleskop den Himmel, reihten an einer langen Leine die Planeten im richtigen verhältnismäßigen Abstand auf oder bastelten mit Schere und Aufklebern Sternschnuppen oder Sternbilder.

Die Kinder waren in Begleitung ihrer Erzieherinnen und Erzieher unterwegs, an den Stationen wurden sie auch von zwei Trainern der Stiftung „Kinder Forschen“, Professor Eimüller, Leiter des Schülerlabors an der Hochschule Kempten, und Mitarbeitern des Vereins Sternenwarte Oberallgäu betreut. Außerdem gab es Unterstützung von den Mitarbeitern, die in das MINT-Projekt des Landkreises involviert sind.

MINT-Projekt kostet 250.000 Euro

Die Initiative fällt in das neu geschaffene Sachgebiet „Demographische Entwicklung und Sozialplanung“. Leiterin Anja Maurus will eine Landschaft schaffen, „die den Menschen in den Mittelpunkt stellt“. Bevölkerungsprognosen helfen dabei, abzuschätzen, wie viele Kita-Plätze in Zukunft benötigt werden. Um Fachkräfte in der Region nicht zu verlieren, seien Projekte wie der „Tag der kleinen Forscher“ wichtig, um das vorhandene Potenzial im Landkreis zu fördern und mobilisieren. Das MINT-Projekt läuft zwei Jahre und kostet 250.000 Euro. 90 Prozent der Kosten werden vom Staat Bayern gefördert.

