Mitarbeiter-Impfpflicht: Oberallgäuer Physiotherapeuten schlagen Alarm

Experten befürchten, dass die Impfpflicht im Oberallgäu zu Lücken im Gesundheitswesen führt. Für Kopfschütteln sorgt, dass die Testpflicht abgeschafft wird.

28.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Physiotherapie-Praxen im Oberallgäu schlagen Alarm: Sie sorgen sich darum, aufgrund der Corona-Impfpflicht in den Gesundheitsberufen ungeimpfte Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen zu dürfen. Das hätte massive Folgen für Patienten. „Wenn Leute ausgeschlossen werden, wird die Situation dramatisch“, sagt Robert Pfund, einer der Geschäftsführer von „f+p gesund bewegen“, einem auf Physiotherapie und Reha spezialisierten Unternehmen mit 180 Mitarbeitern. „Viele Patienten werden dann einfach nicht versorgt“, warnt auch Stefanie Müller von der „Reha am Grünten“ in Rettenberg.