Mountainbike-Juwel Sina van Thiel rast in der World Series erneut aufs Podest

Sina van Thiel beweist auch beim Junior-Weltcup in der Schweiz, dass sie in Topform ist. Dabei muss die Blaichacherin gegen extreme Hitze kämpfen.

25.06.2021 | Stand: 11:23 Uhr

Die Blaichacher Mountainbikerin Sina van Thiel ist beim fünften Lauf der UCI Junior-World-Series in Gränichen/Schweiz erneut unter die besten Drei gefahren. Hinter der Französin Tatiana Tournut und der Schweizerin Lea Huber belegte die Athletin vom RSC Kempten im Trikot der deutschen Nationalmannschaft Rang drei im Rennen der Juniorinnen.

„Das Rennen war als Hors Class, ausgeschrieben, was der anspruchsvollsten Streckenführung eines Weltcup-Rennens entspricht. Der Kurs befindet sich in dem Kessel einer Kiesgrube, in dem sich die Hitze staute“, erzählt van Thiel. „Durch die Temperaturen musste man dafür sorgen, dass man nicht dehydriert. Und durch die Hitze war die Strecke auch sehr staubig und rutschig. Sprünge, Gaps und Rockgarden, sowie wurzelige Abfahrten und längere Anstiege machten das Ganze abwechslungsreich – und mir machte das viel Spaß.“

Van Thiel trotzt extremer Hitze und körperlichen Beschwerden

Van Thiel startete aus der ersten Reihe und ordnete sich vorne ein. „Anfangs hatte ich mit schweren Beinen und Bauchweh zu kämpfen. Ab der zweiten Runde bin ich in Schwung gekommen und habe meine Körpertemperatur durch viel Wasser im Griff gehalten“, sagt die 18-Jährige.

Ihre Schwester Seline war bei der U 17 am Start. Da sie von hinten startete, hatte sie mit Überholvorgängen zu kämpfen. Nachdem sie die schnellsten Jungs überrundeten, wurde sie eine Runde vor Schluss aus dem Rennen genommen und hatte wenig Zeit, sich vor zu kämpfen. Sie kam auf Rang 16.