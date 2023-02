Aus für Grünten Bergwelt: Jetzt schlagen Vereine und Verbände Alarm

In der Grünten-Debatte schlägt der Allgäuer Skiverband Alarm: Ohne das „Konzept Dorflift“ fehlt dem Nachwuchs das Herzstück. Ein Club leidet besonders.

01.02.2023 | Stand: 18:36 Uhr

Die Wogen sind lange nicht geglättet – nun brodelt es auch im Sport. Nach dem Aus für die geplante Grünten Bergwelt schlagen Vereine und Verbände Alarm. Allen voran kritisiert der Allgäuer Skiverband (ASV), dass die Tragweite für den Sport in der Diskussion um die Entscheidung gegen einen Lift am Wächter des Allgäus vernachlässigt werde. „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren zehn Lifte in der Region verloren, an denen Kinder ortsnah Ski fahren können“, sagt der Vorsitzende des Förderkreises ProSport Allgäu/Kleinwalsertal, Bori Kössel. „Das spüren wir langfristig im Leistungssport, aber sicher auch im Breitensport. Wir werden große Probleme bekommen.“

