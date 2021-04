Nach der Schock-Diagnose für Nadine Rieder: "Die Verletzung bringt mich weiter"

Etliche Brüche im Sprunggelenk lassen Nadine Rieder nicht verzagen: Die Sonthoferin zieht auf dem Weg zu Olympia Positives aus der schweren Verletzung.

30.04.2021 | Stand: 18:53 Uhr

Ihr Tatendrang ist ungestillt. Und doch verzweifelt sie nicht – im Gegenteil. Ein zweifacher Außenbandanriss im rechten Fußgelenk sowie ein Bruch der Talusschulter im oberen Sprunggelenk und etliche sogenannte Mikrofrakturen im Innensprunggelenk verordnen Nadine Rieder derzeit eine Zwangspause. Zur Unzeit, möchte man sagen. Denn in nur etwas mehr als einer Woche steigt in Albstadt der erste von zwei für Olympia entscheidenden Mountainbike-Weltcups – die halbe Miete für die Qualifikation zu den Spielen.

Auch für Nadine Rieder. „Es geht mir richtig gut in der aktuellen Situation“, sagt aber die 31-jährige Sonthoferin, als wir sie an diesem Frühlingstag auf ihrer Terrasse im Osten Sonthofens zum Interview treffen. „Mit dieser Verletzung ist irgendetwas in mir passiert. Ich habe einen Weg gefunden, diese Zwangspause grundsätzlich positiv zu sehen.“

Termine-Marathon nach der schweren Verletzung

Der Weg dahin war allerdings äußerst schmerzlich – und zog sich lange. Denn am Ostersonntag bereits war Rieder am Bildstöckle mit dem Rad unterwegs, als sie auf der morgens angetauten Strecke wegrutschte, mit dem Fuß umknickte und mit dem gesamten Körpergewicht auf dem Sprunggelenk landete. Der Fuß schwoll an, eine erste Untersuchung beim Arzt ergab den Verdacht auf einen Bänderriss – „aber aufgrund der Schwellung konnte man zu dem Zeitpunkt ohnehin nicht viel mehr machen“, sagt Rieder. „Also habe ich erst einmal weiter meine Sachen gemacht.“

Es folgten direkt nach Ostern ein mehrtägiger Videodreh in der Heimat mit ihrem Profi-Team „Ghost factory racing team“, im Anschluss ein Rennen in Südtirol, gefolgt von einem Trainingscamp mit der Mannschaft – jeden Abend lagerte sie den nach wie vor geschwollenen Fuß hoch und kühlte ihn. „Es hat sich immer wieder komisch angefühlt, ich habe mich schon gewundert, woher ich diese Energie habe“, erinnert sich Rieder.

In der Heimat in Sonthofen erholt sich Nadine Rieder von ihrer schweren Verletzung. Angeschlagen fuhr die 31-Jährige noch die schweren Rennen in Nals und Haiming. Bild: Armin M. Küstenbrück

Aber die fünffache deutsche Meisterin zog durch. Mit – wie man heute weiß – zwei angerissenen Bändern und zahlreichen kleinen Brüchen im Sprunggelenk fuhr die 31-Jährige noch die Rennen in Nals und Haiming, wo sie als 22. und 24. sogar noch einmal als beste Deutsche ins Ziel kam. Nach dem Abschluss in Haiming stand ein MRT-Termin bei ihrem Arzt Dr. Clemens Wittmann an – „die Diagnose war am Anfang natürlich ein ziemlicher Schock und ich war den Tränen nahe“, sagt Rieder. „Aber ich habe schnell gemerkt, dass etwas anders ist als sonst.“

Unfälle und Brüche: Stattliche Verletzungsliste seit 2017

Lesen Sie auch

Deutschlands beste Snowboarderin Ciao Selina! Tränen, Titel und Triumphe - eine bewegte Karriere

Mit „sonst“ meint die Sonthoferin ihre inzwischen stattliche Verletzungsliste nach dem dramatischen Loch im Knie 2017, dem Schlüsselbeinbruch 2018, dem operierten Bluterguss im Oberschenkel 2019 und der schweren Gehirnerschütterung im Frühjahr 2021. Auf welcher emotionalen Ebene sich Rieder dem erneuten Rückschlag so kurz vor dem Weltcup-Auftakt nähert, wird deutlich, wenn die Oberallgäuerin über die Phase zwischen Verletzung und Diagnose spricht.

In der Heimat in Sonthofen erholt sich Nadine Rieder von ihrer schweren Verletzung. Angeschlagen fuhr die 31-Jährige noch die schweren Rennen in Nals und Haiming. Bild: Daniel Kopatsch

„Ich weiß nicht, ob es nicht so schlimm geworden wäre, wenn ich die Rennen nicht noch gefahren wäre. Aber ich bin froh, dass ich das Ausmaß gar nicht kannte. So konnte ich durchziehen, was ich vorhatte“, sagt Rieder. Aus diesem Grund ist die Athletin vom RSC Kempten auch der Überzeugung, dass diese schwere Verletzung für ihre ambitionierten Pläne 2021 keinen allzu großen Rückschritt bedeutet. „Ich hatte eine unheimlich intensive und harte Vorbereitung im Winter, die grundlagenorientiert und vor allem abgeschlossen war“, sagt Nadine Rieder.

Rieder: "Die Pause ist gut. Ich kann mich nun erholen"

„Insofern ist eine Pause jetzt, so kurz vor der heißen Phase, sogar gut. Diese Verletzung wirft mich nicht zurück. Im Gegenteil: Ich kann mich nun sogar zwei Wochen erholen, bin mental noch mehr gereift.“ Dank dieser gewonnenen Überzeugung und mithilfe von Unterstützern vor Ort will die deutsche Vorzeige-Mountainbikerin am 9. Mai in Albstadt und am 16. in Nove Mesto um ihr Olympia-Ticket fahren. Rieder wird neben dem Orthopäden Wittmann von der Physiotherapeutin Anette Gersch betreut. Zudem hat ihr Max Haag für die Rekonvaleszenzzeit das Wonnemar für individuelles Schwimmtraining zur Verfügung gestellt.

Es scheint also alles angerichtet für eine Turbo-Genesung. Das Sprunggelenk sei ohnehin nicht der „ganz großen Belastung“ ausgesetzt, bekräftigt Rieder, sodass sie sich auch mit leichtlädiertem Knöchel durchaus zutraue, bei den Weltcups in die internationale Spitze zu fahren. Einmal die Top Acht oder zweimal die Top 15 muss die Sonthoferin in Albstadt und Nove Mesto erreichen. „Ich habe mit einer schweren Verletzung zwei ultraschwere Rennen gemeistert“, sagt Nadine Rieder. „Das hat mir gezeigt, wozu ich körperlich und mental in der Lage bin. Ich spüre, dass mein Wille unglaubliche Dinge vollbringen kann.“