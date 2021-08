Nadine Rieder feiert furioses Comeback - Blitz-Nominierung für die WM

Die Sonthofer Mountainbikerin Nadine Rieder wird nach langer Verletzungspause bei WM-Generalprobe Zwölfte. Der Bundestrainer nominiert sie für die WM.

24.08.2021 | Stand: 16:45 Uhr

Mountainbikerin Nadine Rieder hat sich wenige Tage vor der Weltmeisterschaft im italienischen Val di Sole eindrucksvoll zurückgemeldet.

Die 32-jährige Sonthoferin landete beim Swiss-Cup in Basel im Cross-Country-Rennen auf Rang zwölf und schloss damit die Generalprobe für die WM als beste Deutsche ab. „Ich bin überglücklich, dass es so gut gelaufen ist“, sagt Rieder.

Dabei sei es gar nicht das Ergebnis, dass sie positiv stimme – immerhin war die Profi-Athletin vom „Ghost-Team“ über die gesamte Renndistanz sogar auf Rang sechs gelegen, ehe ein Platten auf der Schlussrunde sie noch auf Rang zwölf spülte.

Nadine Rieder: "Es fühlt sich unglaublich gut an"

„Es fühlt sich unglaublich gut an und ich habe überhaupt keine Beschwerden mehr“, sagt Rieder. Die mehrfache deutsche Meisterin hatte vor dem Rennen nach komplizierten Knöchelfrakturen für mehr als zwei Monate pausiert.

Aufgrund der guten sportlichen Entwicklungen, die Rieder in den vergangenen Monaten vor ihrer Verletzung genommen hatte, hatte sie Bundestrainer Peter Schaupp für den Kader zur anstehenden Weltmeisterschaft in Val di Sole nominiert. "Ich bin dankbar für diese Chance und kann aber trotzdem befreit in die WM gehen", sagt Rieder.

