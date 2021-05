Auktion bringt 33.000 Euro für zwei ausgemusterte Gondeln - wer den Zuschlag bekam

Bei Versteigerung für den guten Zweck sind 44 Bieter dabei, auch aus Frankreich und Russland. Wohin die beiden Gondeln jetzt auf getrennten Wegen gehen.

Im Allgäu bleiben sie nicht. So viel hat der Auktionator der Versteigerung der beiden ausgemusterten Großkabinen der Nebelhornbahn bekanntgegeben. Irgendwo in Deutschland werden sie eine neue Bleibe finden. Ob sie in einem Privatgarten landen oder in einem Museum, das stand am Ende der Auktion nicht fest. Aber der stolze Verkaufspreis von 33.000 Euro.

Markus Eisenbeis vom Auktionshaus Van Ham in Köln hatte sich nicht lange bitten lassen und diese besondere Versteigerung auf 2000 Metern Höhe an der Bergstation geleitet. Er verbringe mit seiner Familie regelmäßig seit 20 Jahren den Urlaub im Allgäu und habe die Gondelbahn auch selbst schon viele Male benutzt. Der Kölner munterte die 44 Zugeschalteten der Online-Aktion auf , "kräftig mitzubieten". Es waren laut Eisenbeis Bieter aus Deutschland, Österreich, Holland, Frankreich und sogar Russland mit von der Partie.

Auch der Auktionator arbeitete ohne Honorar

Es sei den Verantwortlichen der Nebelhornbahn eine Herzensangelegenheit gewesen, sie für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen, sagte vor der Versteigerung Michael Lucke, der Aufsichtsratsvorsitzende der Nebelhornbahn. Dem Lions-Club Oberallgäu und dem Rotary Club Oberstdorf Kleinwalsertal fließt der Erlös der Versteigerung, 33000 Euro, ohne Abzüge zu. Auch der Auktionator arbeitete ohne Honorar. Er schien aber begeistert zu sein, dass die Versteigerung am sonnigen Samstag auf 2000 Metern Höhe stattfand, er als einer der Ersten in einer der neuen Kleinkabinen hochfahren durfte. Die Verantwortlichen hoffen, auf einen Beginn der Bergbahnsaison am 21. Mai.

Von 1976 bis 2020 von der Seealpe zur Bergstation unterwegs

Die beiden Gondeln, die versteigert wurden, waren von 1976 bis 2020 auf dem Abschnitt von der Mittelstation Seealpe bis zur Bergstation Höfatsblick im Einsatz. Sie sind derzeit auf einem Parkplatz bei der Oberstdorfer Oybele-Halle abgestellt. Um sie von dort wegzubringen, bedarf es sicherlich eines stabilen Hängers. Darum muss sich der Käufer kümmern, hieß es nach der Versteigerung. Jede der Kabinen ist 1500 Kilogramm schwer. Die Aufhängung der Gondel wurde übrigens entfernt, sie kann also nicht mehr als Bergbahn eingesetzt werden.

Die Auktion begann mit einem Gebot von 3000 Euro. Die erste Gondel ging mit 18.000 Euro zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten an einen Bieter in Deutschland, der eine Verbindung zum Allgäu hat. Nur das ließ der Auktionator durchblicken. Zu sehen waren für die Beobachter nur die gebotenen Summen, aber nicht von wem das Gebot kam.

Die zweite Gondel ging für 15.000 Euro weg an einen Kunden des Auktionshauses Van Ham, der ansonsten wohl eher Kunstgegenstände ersteigert, aber auch in Deutschland lebt. Die Auktion dauerte 20 Minuten und wurde von knapp 40 Zuschauern verfolgt. Die Schirmherrin der Veranstaltung, Indra Baier-Müller, zeigte sich bei der anschließenden Online-Pressekonferenz erfreut über das tolle Ergebnis. Es sei ein gute Idee, das ersteigerte Geld Kindern, Jugendlichen und Familien, die durch die Corona-Pandemie arg belastet wurden, zukommen zu lassen. Die Oberallgäuer Landrätin war übrigens nicht mit von der Partie auf dem Nebelhorn, sondern live zugeschaltet von ihrer Wohnung in Immenstadt aus.

