Neue Bahnhalte im Oberallgäu: Landkreis erhält Absage

Mehrere zusätzliche Bahnhalte hat sich der Kreistag im Oberallgäu gewünscht. Nun teilt die Landrätin mit: Das lässt sich nicht realisieren. Die Hintergründe.

09.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Vier neue Bahnhalte hat der Oberallgäuer Kreistag mit einem einstimmigen Beschluss im vergangenen Jahr gefordert. Dabei ging es um Waltenhofen-Hegge, Immenstadt-Seifen, Immenstadt-Schule sowie Sonthofen-Rieden. Doch diese Haltestellen lassen sich nicht realisieren. Das hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mitgeteilt, wie Landrätin Indra Baier-Müller im Ausschuss für ÖPNV mitteilte. In einem Brief an den neuen bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter geht sie nun erneut darauf ein und teilt mit, dass laut BEG „mangels Fahrzeitreserven kurz- und mittelfristig leider keine Realisierungsperspektive für die vorgeschlagenen neuen Stationen aufgezeigt werden kann“.

Oberallgäuer Landrätin: "Staatsregierung kann ihren Einfluss geltend machen"

Vor diesem Hintergrund gewinne eine möglichst schnelle Elektrifizierung zusätzlicher Strecken weiter an Bedeutung, folgert Baier-Müller in ihrem Schreiben an Bernreiter: Denn dadurch gebe es eine bessere Fahrdynamik, was ein wichtiger Schritt für weitere Bahnhalte sei. Sie fordert deshalb den Staatsminister auf, sich für die weitere Elektrifizierung der Allgäuer Strecken einzusetzen. Ihr sei zwar bewusst, dass der Bund dafür zuständig sei, dies zu finanzieren. „Die Staatsregierung kann hier jedoch ihren Einfluss geltend machen und hat auch in der Vergangenheit immer wieder umfangreiche Elektrifizierungsprojekte beim Bund eingefordert“, schreibt Baier-Müller.

Lesen Sie auch:

Sie wollen immer auf dem neuesten Stand sein bei Nachrichten aus dem Oberallgäu? Dann abonnieren Sie hier unseren täglichen Newsletter.